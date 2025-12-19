陳曉華專注工作 不舒服的事不要做

【on.cc東網專訊】藝人陳曉華在剛播完出的無綫台慶劇《新聞女王2》中扮演唐芷瑤，角色無是生非，相當乞人憎。雖然角色並不討好，但卻令觀眾留下印象，劇集完滿結束，她在社交網總結，分享今次演繹角色的領悟。

陳曉華在社交網表示：「芷瑤、芷瑤，本該是一個止謠者，卻變成一個造謠者，內心不夠強大，內核不夠穩定的人，專注自己的工作，就是最適合不過的事情。唐芷瑤，她教會我，但凡有甚麼你覺得有點兒不舒服的事情，千萬不要做，那就是你的心在抗拒，假設你的心是一個花園，種你喜歡的花，好好養你的花園。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】