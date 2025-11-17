陳曉華自爆入行6年先賺到錢養家 曾後悔入行面對負評匿公司廁所喊

2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）近日接受商業電台雷霆881《星光背後》訪問，與主持梁泰來自爆成長歷程，以及光鮮背後嘅掙扎。原來，陳曉華嘅童年並不快樂，小學到中學階段，屬於寡言少語嘅內向女孩，佢回憶指：「我細個過度活躍，好鍾意搶住講嘢，同學睇唔慣就Bully我，變咗我唔敢講嘢，驚得罪人，試過喺小五、小六兩年無講過嘢，變得怕事內向。」呢份孤獨內耗延續到大學時期，陳曉華就讀中大護理系，本打算畢業後當護士，卻在同年參選港姐：「一直覺得自己好細路女，好易喊好易放棄，一俾人打擊就匿埋內耗，連大學都係咁。畢業走去選美，就係好想要個過程，好多人話選美可以令人極速成長，純粹想正式做護士前極速成長。」當時嘅陳曉華從沒想過自己會勝出，更沒料到會被捧為女主角：「從來無覺得自己靚，如果做到幾年演員就幾年，無諗過會做到女主角。」

陳曉華一直備受力捧，當年未卸任就被安排拍劇，於處女作《迷網》招致一片負評，被彈係花瓶，坦承：「係俾人圍插，最在乎係話我黐脷根，我唔怕俾人話我醜話我長頸鹿，係驚黐脷根成世都改唔到！好在當時拍緊《異搜店》，就嘗試改。」批評如潮水般湧來，讓陳曉華沮喪崩潰：「當時會匿埋公司廁所同喺車上喊。」陳曉華表示當時嘗試咬酒塞讀報紙、跟隨彭秀慧及邱頌偉學戲，重構性格，學會放鬆，解決一讀對白就緊張嘅問題，續笑言：「係何廣沛陪我經歷呢個低潮。」直至去年，陳曉華憑《異空感應》獲得「飛躍進步女藝員」，及於啱啱播畢嘅台慶劇《金式森林》令觀眾眼前一亮，就連羅子溢太太楊茜堯都覺得陳曉華最後幾集表現唔錯，佢嘅蛻變有目共睹。

陳曉華喺節目中被問及卸任港姐初入行嘅薪酬跟護士比較，笑言唔識答，但就自爆曾後悔入行：「我入行淨係想照顧到爸爸媽媽，佢哋供書教學咁多年，但我一出嚟做嘢連家用都畀唔到，係咪一世都係咁呢？係有一段時間因為賺得唔多而後悔，從來無諗過而家終於賺到錢。」梁泰來又問到陳曉華幾時先叫賺到錢養家，佢就直言：「就係上年，哈！」

緋聞亦係陳曉華入行7年來嘅標記，從何廣沛、丁子朗、羅天宇、方力申、陳卓賢，到近期鬧得沸沸揚揚嘅朱敏瀚，佢笑稱最驚訝嘅係第一個緋聞對象何廣沛：「因為是第一個傳，我係好驚，答記者嘢手震。而家無所謂，最近又話我結婚又同居（朱敏瀚），係唔理得人點諗。」談及與陳卓賢、朱敏瀚嘅傳聞，陳曉華解釋陳卓賢係共同朋友介紹賣車而認識：「佢咁紅，傳嘅時候壓力好大，就匿埋冷處理。」至於被問及朱敏瀚係咪靚仔，陳曉華直言叫大家唔好只係睇朱敏瀚外表：「佢優點好多，阿朱好細心，心思亦好細密，佢會諗好多嘢，又未必會講出口，佢嘅世界好豐富，真係要了解吓。」

