陳曉華被網民爆與朱敏瀚蜜遊日本 認同遊：我同女仔朋友去旅行你哋又唔發現

日前有網民於社交平台發文，於日本街頭偶遇張振朗、楊偲泳和朱敏瀚，並與三人合照 ，照片中雖然陳曉華Hera 未有現身，不過就暗示照片由Hera拍攝，隨即被爆出Double Dating。昨晚（31日），Hera出席港姐2025決賽活動，Hera就親自回應，更承認有一同出遊。

Hera回應傳媒訪問時透露早前拍攝《新聞女王2》到多個地方旅遊，被問到與朱敏瀚出遊，Hera大方回應：「唔止佢！仲有其他人！一大班朋友！」被問及是否一Pair Pair出遊，Hera回應：「唔係！應該唔係雙數嚟我記得！其實大家都歡迎約我去旅行！」Hera亦坦言未有想過會被網民發現出遊：「朋友去個旅行，我同女仔朋友去旅行你哋又唔發現！」

