陳曉華首公開回應與郭晉安緋聞 強調工作為上未有單獨約會

無綫台慶劇《新聞女王2》喺噚日（11日）於天水圍舉辦宣傳活動，劇中演員陳曉華、王敏奕、龔慈恩、何廣沛及蔣祖曼等人都有出席。近日有傳媒報道指陳曉華與郭晉安戲假情真，喺宣傳活動中黐實對方，更與朱敏瀚戀情出現暗湧，搞到男方要出招箍煲。而喺噚日嘅宣傳活動上，陳曉華就為事件首度公開回應。

喺接受訪問時，陳曉華強調冇咁嘅事，並指當日係同郭晉安去西九拍攝宣傳片，當時仲有其他工作人員在場。被問到有冇約會過郭晉安時，佢就否認話：「當然冇，完全冇，冇，冇」，並話只係約過食生日飯，都係同劇中一大班演員慶祝，所以唔好搞到前輩，所有事都係揣測，唔好再發酵。同時，佢仲話《金式森林》嘅演員都好好感情，大家都好落力宣傳。而佢現時係以工作為上，並已經展開新工作。佢仲呼籲大家上網投票，如果唔捨得方仰天同林澄的話。

廣告 廣告

至於朱敏瀚出招箍煲一事，陳曉華就話冇任何事發生，大家正常生活，及自己亦專心工作。被問到係唔係向朱敏瀚派定心丸時，陳曉華話係同你哋派定心丸，網上講到好似真嘅一樣，佢唔想再有緋聞，想專注工作。

最後，對於郭晉安離巢嘅消息，陳曉華表示係睇新聞得知，支持佢嘅任何決定，同時唔會唔捨得佢，相信未來一定會再有機會合作。

陳曉華

陳曉華 & 郭晉安

《金式森林》劇照

陳曉華

陳曉華

郭晉安IG

郭晉安IG

朱敏瀚IG

朱敏瀚IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！