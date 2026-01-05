陳曉華奪萬千星輝「最佳衣著」，緊緻腹肌超亮眼！「虐腹式」馬甲線練成大法，站立式、不用工具在家練習瘦腰運動

萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，今年不少明星都穿得很漂亮，有大騷美背與心口，而陳曉華就穿起黑色長袖晚裝，肩與腰線特別剪裁令她展現香肩以及緊緻馬甲線，身形fit爆，也讓她贏得今年的「最佳衣著」大獎！

擁有健美體態的陳曉華，原來也曾因為壓力而暴食暴增10kg，而靠著健身運動以及飲控，很不容易才在兩個半月瘦回6kg，也許女明星也不是「食極唔肥」，吃了多少也會增磅，也要花時間努力去瘦回健美體態。想擁有陳曉華的緊緻腹肌嗎？花時間與努力，在家裡不用工具就可以練成，心動就馬上行動，一起來運動吧！

練腹肌運動的時間其實不需要多，每日10分鐘，練兩星期其實都已經有明顯的效果。關於練腹肌，女團LE SSERAFIM中村一葉也曾拍攝練腹肌運動教學，7分鐘已經超虐腹，想要「女團級腹肌」的話，也許可以參考！

至於在家入門地練腹肌訓練的話，網上都有好多教學，以下有兩條影片給大家參考，主要的動作有針對上腹、下腹，側腹都會有關顧，令你全方位將肚腩仔的肉肉收緊，穿起低腰裝或是露腰裝、貼身裙時有緊緻的腰線！

至於肚腩脂肪形成，也會因為進食油炸及高脂、高糖、加工食品，甚至酒精類飲品而容易令肚腩變大、有小腹。想減少肚腩困擾，減少油炸、甜飲、甜品的頻率和份量，例如原本天天奶茶，可以改為每週1–2次、中杯半糖。特別會經常飲冰凍甜飲，就盡量減少凍飲、甜食，事關這些都易加重體內「濕氣」，易令小肚肚突出。

