陳朗昇抵高院應訊 就旺角採訪阻差罪成判囚5天提上訴 攝：CTH

前記協主席陳朗昇，2022 年 9 月赴旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會時，被指拒向警員出示身份證被捕，經審訊後被裁定阻差辦公罪成，被判囚 5 天。陳不服定罪及刑罰提出上訴，案件周二（ 16 日）在高等法院聆訊；陳由大律師關文渭代表。

陳朗昇早上約 9 時 40 分抵達法院，接受訪問時稱，他相信「法官有公正嘅裁決，希望可以上訴成功啦」，又指自己會錯過同樣今日在高院上訴庭處理的七一立法會暴動案上訴，他形容該案中，各被告的情況比他嚴重。陳提及，昨日黎智英案裁決後「冇乜信心，交畀天啦」。至於若上訴失敗，有機會需即時服刑，陳稱已有心理準備。

攝：CTH

