54歲陳松伶宣傳演唱會分享半年甩肉20kg！「松松姐姐」減肥靠15分鐘核心運動＋行斜路機變纖瘦「美魔女」

54歲「兒歌天后」陳松伶近年成功由暴肥體態變回纖瘦「美魔女」，在短短半年內驚人地甩掉20公斤贅肉，近日為宣傳演唱會再次出現在鏡頭前，逆齡外貌與身材引發網友熱烈討論！松松姐姐公開「三招減肥大法」，將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！

陳松伶減肥方法1. 每日 15 分鐘核心訓練

陳松伶強調減肥關鍵在於「堅持」，她每天會進行15分鐘無間斷核心訓練。核心訓練能有效提高基礎代謝率，讓身體在休息時也能持續燃脂。

推薦透過平板支撐（Plank）、仰臥起坐等動作強化腹部肌肉，不僅能消除腰間贅肉，還能支撐脊椎，改善體態。

陳松伶減肥方法2. 跑步機「行斜路」：低衝擊高燃脂

除了核心訓練，陳松伶最推崇的帶氧運動就是「跑步機行斜路」。

為什麼行斜路有效？ 比起平地跑步，增加跑步機坡度能顯著增加心率，燃燒更多卡路里，同時減少對膝蓋的衝擊。

根據陳松伶的分享，利用坡度快走，能有效修飾下半身線條，對於產後或年過50的女性來說，是保護膝關節又能快速瘦身的最佳選擇。

陳松伶減肥方法3. 6點後禁食飲食法

在飲食管理上，陳松伶擁有一套獨特的「減壓飲食法」。

她堅持六點後不進食，嚴格執行規律飲食，確保晚餐在傍晚六點前完成。這能讓腸胃在入睡前有充足時間消化，減少脂肪堆積。

她曾表示關鍵在於不長期壓抑食慾，而是學會控制分量與飲用時間。適度的放鬆能避免因過度節食導致的「報復性暴食」。

傍晚六點前完成晚餐，讓腸胃在入睡前有充足時間消化，減少脂肪堆積。（Getty Images）

