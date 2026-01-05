54歲陳松伶「松松姐姐」下巴尖尖亮相萬千星輝頒獎禮！「美魔女」半年甩肉20kg，減肥靠3招變纖瘦體態

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，大家關注獎項花落誰家之餘，頒獎嘉賓亦見回不少熟悉面孔，當中有就來做演唱會的陳松伶與米雪同台做頒獎嘉賓。「松松姐姐」下巴尖尖狀態大勇亮相，原來她下了不少苦工減肥，分享在半年裡減走20kg，以熟齡體態保養逆齡外貌與身材，瞬間引發網友熱烈討論！松松姐姐公開「三招減肥大法」，將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！
陳松伶減肥方法1. 每日 15 分鐘核心訓練
陳松伶強調減肥關鍵在於「堅持」，她每天會進行15分鐘無間斷核心訓練。核心訓練能有效提高基礎代謝率，讓身體在休息時也能持續燃脂。
推薦透過平板支撐（Plank）、仰臥起坐等動作強化腹部肌肉，不僅能消除腰間贅肉，還能支撐脊椎，改善體態。
陳松伶減肥方法2. 跑步機「行斜路」：低衝擊高燃脂
除了核心訓練，陳松伶最推崇的帶氧運動就是「跑步機行斜路」。
為什麼行斜路有效？ 比起平地跑步，增加跑步機坡度能顯著增加心率，燃燒更多卡路里，同時減少對膝蓋的衝擊。
根據陳松伶的分享，利用坡度快走，能有效修飾下半身線條，對於產後或年過50的女性來說，是保護膝關節又能快速瘦身的最佳選擇。
陳松伶減肥方法3. 6點後禁食飲食法
在飲食管理上，陳松伶擁有一套獨特的「減壓飲食法」。
她堅持六點後不進食，嚴格執行規律飲食，確保晚餐在傍晚六點前完成。這能讓腸胃在入睡前有充足時間消化，減少脂肪堆積。
她曾表示關鍵在於不長期壓抑食慾，而是學會控制分量與飲用時間。適度的放鬆能避免因過度節食導致的「報復性暴食」。
相關文章：萬千星輝頒獎典禮2025｜34歲王敏奕奪「最佳女配角」！《新聞女王2》仙氣亮眼外型，健康瘦身秘訣是堅持「紅黃綠減肥法」營養守則
