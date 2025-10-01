盤點陳柏霖、許光漢紐西蘭同款行程 全景空中纜車、極限運動開玩

（圖／《出去一下》提供）

大型旅行尋寶綜藝節目《出去一下》在主持人陳柏霖、黃宣的領軍下，除了帶領新田真劍佑、草野大成化身尋寶獵人，前往紐西蘭北島中部的羅托魯瓦展開挑戰、與葉舒華一同稱霸高空跳傘及越野車外，後續更將陸續帶著來賓許光漢、桂綸鎂、MILE、APO、陳妤等人一路勇闖紐西蘭南北島。身為促成這次跨國的拍攝製作的合作夥伴，紐西蘭觀光局特別釋出《出去一下》中「明星同款行程」清單分享，邀請所有看了節目之後感到心動的旅客們快速找到紐西蘭踩點靈感，踏上屬於自己的尋寶旅程！

#1 新田真劍佑同款：體驗180度全景冒險的「羅托魯瓦空中纜車」

有「最帥索隆」號稱的新田真劍佑在羅托魯瓦展現了他冒險家的一面！這個位於紐西蘭北島的熱門景點匯集了所有與引力相關的冒險體驗，從旱地雪橇、滑索和山地自行車，再到空中纜車、自然小徑和用餐體驗等各種活動。在羅托魯瓦的空中纜車上可以 180 度欣賞羅托魯瓦湖（Lake Rotorua）的美景，還有不論是刺激的滑索、天空鞦韆和山地自行車重力公園，或靜謐的自然步道、品酒，以及觀光、餐飲和購物體驗，多重體驗都是老少皆宜不可不去的目的地。

#2 葉舒華同款：極限運動聖地皇后鎮「卡瓦勞高空彈跳中心」

i-dle中的成員葉舒華在節目中簡直化身極限運動女王！其中最令她印象深刻的挑戰之一就是在皇后鎮卡瓦勞高空彈跳中心（Kawarau Bungy Centre）完成了高空彈跳。皇后鎮卡瓦勞大橋（Kawerau Bridge）是全球第一個高空彈跳的發源地，卡瓦勞高空彈跳中心坐落於卡瓦勞河的岩壁上，單單俯瞰河畔的景色便足以讓人沉醉，此外，該中心既是全球第一也是最著名的高空彈跳景點，高度43公尺的極限體驗是當今最受歡迎的高空彈跳場地之一，每年吸引成千上萬的極限運動愛好者前來挑戰，無論是尋求刺激的冒險家或是想挑戰自我極限的勇者，這裡都將為旅客提供一生難忘的體驗。

#3 許光漢同款：帶你穿越維多利亞時代浪漫的「但尼丁拉納克城堡」

國民老公許光漢在節目中竟然變身十九世紀紳士，穿越至但尼丁的拉納克城堡（Larnach Castle）！屢獲殊榮的拉納克城堡花園擁有四季變換的絕美風景，從春季五彩繽紛的花叢到秋天豐富的色彩變化，每次造訪總有新驚喜等待旅客去發現，花園內匯集各具獨特魅力的主題區域，包含枝葉茂密的雨林區、優雅的南海花園、蜿蜒小徑旁的英式鄉村花園，以及通往池塘的金鏈花拱門，每一步都充滿驚喜。拉納克城堡坐落於有著壯麗景觀的奧塔哥半島，每次來訪都是一場感官視覺上的饗宴，不僅是建築藝術的傑作，更是一個充滿傳奇故事的歷史瑰寶。

日前於《出去一下》記者會上陳柏霖、黃宣回顧他們跑遍紐西蘭南北島超過五十個景點的拍攝過程，認為簡直是寶藏級的行程體驗！葉舒華也在節目中表示這是她第一次工作到捨不得回去，會叫所有的朋友都要來紐西蘭玩。紐西蘭觀光局亞洲區總監Gregg Wafelbakker也興奮表示支持：「我們期待透過優質節目內容，讓更多觀眾認識紐西蘭的獨特魅力，並親身前來感受紐西蘭的壯麗景致與文化體驗。」《出去一下》於每周日晚間9點在公共電視首播，晚間11點起可在遠傳friDay、中華電信Hami Video、LINE TV串流平台收看。

