陳校長免費補習天地首辦「補天慈善跑2026」！麥嘜麥兜化身慈善大使 齊為教育平等起跑｜Yahoo活動街

陳校長免費補習天地首辦「補天慈善跑2026」！麥嘜麥兜化身慈善大使 齊為教育平等起跑

以推動「教育平等」為宗旨的陳校長免費補習天地（補天），自2011年成立以來，一直為基層學童免費提供一對一補習及學習支援。為慶祝成立15週年，補天將於2026年3月1日（日）於沙田運動場舉行首屆「補天慈善跑2026」，邀請全港市民一同為教育出一分力。「補天慈善跑2026」以「往前跑、向上飛」為主題，並由麥嘜及麥兜擔任慈善大使，活動除了籌募善款支持補天營運及基層學生服務外，更希望透過跑步活動鼓勵大家與基層學童「同行」，在運動中感受平等教育的力量。

麥嘜、麥兜擔任慈善大使 本尊現身為跑手打氣！

陪伴港人長大的經典角色麥嘜與麥兜，今次化身「補天慈善跑2026」慈善大使，聯同市民一同起跑。活動當日，麥兜本尊將親臨沙田運動場，現身為參加者加油打氣，現場氣氛勢必超萌又熱鬧！

參加者除了可近距離與麥兜、麥嘜互動外，還可獲得多款限量紀念品，包括跑手T恤、手提袋、冰巾及鎖匙扣等，完成賽事更可獲贈麥兜紀念獎牌及電子證書，收藏意義滿滿。

10公里、3公里、1公里多組別賽事 親子、學校、企業都啱玩

是次活動設有不同距離及組別，適合各類型跑者，路線以沙田運動場為起點，沿城門河畔往香港體育學院方向前進，讓參加者在奔跑間欣賞城門河兩岸景色。

計時組別：

•⁠ ⁠10公里挑戰賽——個人組（16歲或以上，分男子及女子各年齡組別）

•⁠ ⁠10公里挑戰賽——公眾團體組／學校團體組／企業團體組（16歲或以上）

•⁠ ⁠3公里挑戰賽——青年個人組（10歲至15歲，分男子及女子各年齡組別）

•⁠ ⁠3公里挑戰賽——青年團體組（10歲至15歲）

非計時組別：

•⁠ ⁠3公里個人奔FUN跑（16歲或以上）

•⁠ ⁠3公里開心跑／1公里開心跑（3歲或以上）

為教育平等起跑 以行動改變未來

「補天慈善跑2026」除了歡迎公眾報名參與外，亦鼓勵善心人士贊助基層及非華裔學生家庭參賽，讓更多孩子有機會參與運動與公益活動，體現共融精神。

陳校長免費補習天地創辦人陳葒校長表示：「2026年是補天成立15週年的重要里程碑，多年來有賴一眾善心人士無私付出，願意與基層學生站在同一起跑線上一起同行，才可以持續為基層學生提供免費學習支援。『補天慈善跑2026』以『往前跑、向上飛』為主題，我們期待透過這個有益身心、適合所有年齡及背景人士參加的活動，為補天的營運及服務籌募善款。我們非常榮幸邀請到麥嘜及麥兜擔任慈善大使，為活動增添趣味。在此誠邀全港跑步愛好者、教育界友好、家長與小朋友、學校及機構一起參加，享受運動樂趣，並為推動『教育平等』出一分力！」

早鳥報名送限量版麥兜禮品

「補天慈善跑2026」的參加者可獲麥嘜及麥兜限量版精美紀念品。於2025年12月31日或之前報名，可享早鳥優惠，獲贈麥嘜及麥兜八達通證件套連掛繩及水樽。 活動收益扣除成本後，將全數撥捐支持補天的教育支援服務，為更多基層學生帶來希望與改變。

早鳥優惠限量版禮品：

•⁠ ⁠麥嘜及麥兜八達通證件套連掛繩一個

•⁠ ⁠麥嘜及麥兜水樽一個

選手包：

•⁠ ⁠麥嘜及麥兜跑手T恤一件

•⁠ ⁠麥嘜及麥兜手提袋一個

•⁠ ⁠麥嘜及麥兜冰巾一條

•⁠ ⁠麥兜鎖匙扣一個

完成活動可獲贈：

•⁠ ⁠麥嘜及麥兜紀念獎牌一個

•⁠ ⁠麥嘜及麥兜電子證書一張（須於活動完成後一個月內登入網站下載）

活動詳情

活動名稱：「補天慈善跑2026」

日期：2026年3月1日（日）

地點：沙田運動場

時間：上午8:00 至 下午1:00

賽事組別：10公里挑戰賽、3公里挑戰賽、3公里奔FUN跑、3公里／1公里開心跑

活動主題：「往前跑、向上飛」

活動網站：www.principalchan.org/charityrun

報名連結：www.principalchan.org/reg

