陳楨怡深圳如常開廠 快閃回港冒風雨趕北上開工

【on.cc東網專訊】藝人陳楨怡近期身在深圳與楊茜堯、林夏薇、陳展鵬等拍攝劇集《玫瑰戰爭》，近日超級颱風樺加沙逼近香港和廣東一帶，在深圳拍攝的她指因劇集近日拍攝主要在室內進行，颱風來勢洶洶，但身處的地方相當安全，劇組拍攝如常，也因為大部份時間在室內，暫時未感受到颱風威力。

而陳楨怡近日更與颱風爭分奪秒，趁颱風殺到前「快閃」回港一趟「朝聖」出席潮流公仔活動，期間她更獲得藝術家在公仔上親筆簽名，感到相當有紀念價值，但快閃出席後，便要趕回深圳繼續開工，笑指今次颱風過得相當充實。

