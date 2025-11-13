最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
陳榮峻與吳香倫黃昏戀結婚7年 爆恩愛如初秘訣 相公每天服侍娘子吃早餐「食補品」
70歲陳榮峻與66歲吳香倫於2013年在橫店拍攝劇集《食為奴》結緣，其後譜出黃昏戀，至2018年7月結婚，惟吳香倫於婚後一年確診皮肌炎，幸得丈夫不離不棄貼身照顧，夫妻感情有增無減。陳榮峻早前與太太一同接受鄧英敏的網台節目《老友鬼鬼》訪問，雖然踏入結婚第7個年頭，但兩人仍恩愛如初，陳榮峻更大爆服侍愛妻秘訣，逗得吳香倫不時甜笑。
陳榮峻因在《愛．回家之開心速遞》中飾演的「譚道德校長」而被暱稱「譚校長」，他與首任妻子育有三名子女，惜五十多歲時喪妻，他曾表示當時痛苦得想尋短，每天活得像行屍走肉，只好靠工作麻木自己，甚至令兒子擔心其情況，不斷跟他聊天開解。幸好捱過最難受的時刻，其後終於迎來人生第二春，他與吳香倫交往後尋得新希望，結婚後夫妻相濡以沫，知道太太患病後，陳榮峻更用心照顧。
節目中，吳香倫透露皮肌炎的病情已有好轉，但仍需每天吃藥，但她記性差，有時真的會忘記了，要靠丈夫提醒，「佢斟定幾壺暖水，咁我見到，就記得要『食補品』（吃藥），呢樣嘢佢照顧得我好好」。
兩人相處時有很多小情趣，更會以不同稱呼去叫對方，例如吳香倫說「相公早晨」，陳榮峻就相應地回答「娘子早晨」，兩公婆相當有情趣。而陳榮峻每天都比太太早起床，然後詢問她想吃甚麼早餐，讓太太多睡一會，起床後就可以吃早餐兼服藥。鄧英敏大讚陳榮峻體貼該「加分」，但他反稱這是「呢個係老公應份做嘅嘢，唔需要加分，男士服侍女士，gentleman吖嘛」。而當被問及丈夫「靚唔靚仔時」，吳香倫笑說丈夫當年在時裝劇多演奸角，笑說「我覺得佢而家個樣好過以前」。
其他人也在看
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 1 天前
姚焯菲Chantel與李克勤長子交往中？19歲「國民初戀」的甜美魅力爆發
19歲的姚焯菲Chantel，在今年八月到美國升學，和李克勤長子李立仁（Ryan）成為同校同學。二人前陣子已傳出交往的傳聞，近日甚至一同拖手拍片，令傳聞更加升溫。這位因甜美外型和聲線而被稱為「國民初戀」的年輕歌手，到底有何魅力呢？Yahoo Style HK ・ 4 小時前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 21 小時前
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係綠茶，對戀情唔多睇好。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！
用運動開啟一天節目中，全智賢透露自己每天早上六點起床，無論天氣好壞，「一定會去運動」。她笑著說：「這是我一天的開始儀式，沒有運動就覺得整天怪怪的。」她也強調，自己抱持「運動是一輩子的學習」這種心態，不追求極限或短期效果，而是讓鍛鍊成為生活的一部分。午餐清...styletc ・ 21 小時前
蘇永康被指密會嫩版鄧麗欣 蘇太開腔證為丈夫「婚前小插曲」
58歲蘇永康今日（11日）被周刊封面報道，指他密會「嫩版鄧麗欣」，但其後於中午時分突然將報道下架，原來是大炒車。蘇永康太太Anita於IG表示：「記者朋友真厲害，把我們結婚前的古蹟都挖出來了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
韓國最靚女星排行榜2025，第一位其實是台灣人？日網票選，張員瑛、Karina也輸給她的神顏
關於「靚仔靚女」選舉，每年一到年尾都開始陸續地有不少網站做票選，近期日本網站 Rankingoo 就發布了 2025 年「韓國最美臉孔女星」排行榜。Yahoo Style HK ・ 1 天前
41歲Theresa傅穎改名傅寶誼，社交媒體轉型分享身心靈日常：只要唔上心，無人可以傷害你
41 歲 Theresa 傅穎改名為傅寶誼，轉型分享身心靈日常，更指自己單身 8 年，更已於若禪寺皈依帶髮修行！傅穎早前缺席 Cookies 演唱會合體，再度引起粉絲們的關注，近日回港現身活動外，更舉行兩場粉絲見面會。除了凍齡顏值讓大家眼前一亮，成熟而情緒穩定的狀態亦引起熱議，她的社交媒體亦轉型分享身心靈日常！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
36歲奚夢瑤與何猷君私下甜蜜拍拖照片曝光！「千億賭王媳」個性率真魅力：我嫁的是愛情，不是豪門
奚夢瑤與何猷君最近於香港逛街，女方挽著老公手臂甜蜜出遊，而且全無「富家」架子看來就是甜蜜夫婦，扭轉大家對「嫁入富門」的傳統印象！Yahoo Style HK ・ 1 天前
威廉王子談凱特及查理斯患癌經歷 與子女開放溝通：隱瞞只會帶來焦慮︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國威廉王子近日接受巴西電視節目訪問時，談到他與凱特王妃如何向三名子女說明家庭面對的艱難時刻，包括凱特及英王查理斯三世先後確診癌症。他強調，夫婦選擇與子女保持開放溝通，讓他們明白情緒與現實背後的原因，以減輕焦慮和不安。威廉又透露，夫婦暫時不讓孩子使用手機，希望他們遠離網絡壓力，享受更單純的成長環境。Yahoo新聞 ・ 1 天前
微辣發聲明感謝法庭裁定「日更頻道」侮辱罪 網民至今仍唔睇好：事實冇人想睇你地
澳門自媒體公司微辣於2013年創立，一直大受歡迎，直至2023年7月前經理人Jane（阿晶）逝世，並於遺言控訴微辣曾經對佢欺凌、否認離職後搶走舊公司嘅工作等，事件令微辣陷於公關災難，網民發起抵制行動；同年8月宣布專頁暫停更新、取消10周年演出，而且旗下藝人相繼宣布退出。雖然微辣曾於2024年9月回復活動，但反應依然平平，8個月後再度暫停活動。呢兩年來，微辣不斷受到網民及YouTuber攻擊，微辣於昨日（12日）喺社交平台發出聲明，感謝法庭及仍相信微辣嘅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡杏兒老公李乘德泰國旅行安排連串驚喜慶46歲生日 杏兒肚凸凸惹懷孕揣測？
胡杏兒與圈外老公李乘德（Philip）於2015年結婚，育有李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam）。雖然胡杏兒現時主力喺內地發展，但並冇忽略屋企人，只要休息多過一日都會立即飛返港陪囝囝；至於與老公嘅感情近年來亦不減反升，日前就撇下3子二人世界到泰國慶祝46歲生日。不過，有網民留意到胡杏兒孕味濃。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
ELLA年過40歲沒胖過！親揭「減肥早餐菜單」加入1神物輕鬆瘦，超滿足又不怕胖
藝人ELLA陳嘉樺體態完美又有元氣，整個人氣色好到發光，完全不敢相信今年已經超過40歲！很多人都以為她靠激烈運動或斷食減肥，但其實她超級養生、超級規律。她日前就在演唱會上公開自己的「瘦身早餐組合」，聽女人我最大 ・ 1 天前
189公分大叔23歲欠數億！ 阿部寬61歲反殺成主播王！
那年中央大學電機系的阿部寬，隨便報名集英社「Non-no boy フレンド大賞」就奪冠，從此《Men's non-no》封面被他刷43次😎。Japhub日本集合 ・ 22 小時前
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」
人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
關詠荷淡岀幕前赴廿年之約與粉絲見面 寵粉承諾10年後再見
昔日TVB當家花旦關詠荷（Esther），自從結婚產女後便淡岀娛樂圈，將焦點放在家庭上。現年61歲的關詠荷很重情義，一直銘記着與粉絲20年前的約定，並在日前赴約。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
朝ドラ龍套變黃金檔雙主演！ 少女一瓶寶礦力就飛上天！
八木莉可子從小就跟鄰居小孩不一樣，小學練新體操練到翻跟斗， 📷 國中直接當學生會長，還把書道考到八段Japhub日本集合 ・ 1 天前