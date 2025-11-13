陳榮峻與吳香倫黃昏戀結婚7年 爆恩愛如初秘訣 相公每天服侍娘子吃早餐「食補品」

70歲陳榮峻與66歲吳香倫於2013年在橫店拍攝劇集《食為奴》結緣，其後譜出黃昏戀，至2018年7月結婚，惟吳香倫於婚後一年確診皮肌炎，幸得丈夫不離不棄貼身照顧，夫妻感情有增無減。陳榮峻早前與太太一同接受鄧英敏的網台節目《老友鬼鬼》訪問，雖然踏入結婚第7個年頭，但兩人仍恩愛如初，陳榮峻更大爆服侍愛妻秘訣，逗得吳香倫不時甜笑。

陳榮峻與吳香倫黃昏戀修成正果，大談夫妻相處之道。（YouTube@老友鬼鬼）

陳榮峻因在《愛．回家之開心速遞》中飾演的「譚道德校長」而被暱稱「譚校長」，他與首任妻子育有三名子女，惜五十多歲時喪妻，他曾表示當時痛苦得想尋短，每天活得像行屍走肉，只好靠工作麻木自己，甚至令兒子擔心其情況，不斷跟他聊天開解。幸好捱過最難受的時刻，其後終於迎來人生第二春，他與吳香倫交往後尋得新希望，結婚後夫妻相濡以沫，知道太太患病後，陳榮峻更用心照顧。

夫婦一同接受鄧英敏訪問，陳榮峻更大爆服侍愛妻秘訣，逗得吳香倫不時甜笑。（YouTube@老友鬼鬼）

節目中，吳香倫透露皮肌炎的病情已有好轉，但仍需每天吃藥，但她記性差，有時真的會忘記了，要靠丈夫提醒，「佢斟定幾壺暖水，咁我見到，就記得要『食補品』（吃藥），呢樣嘢佢照顧得我好好」。

陳榮峻與吳香倫於2018年結婚，至今恩愛如初。（IG@吳香倫 ）

兩人相處時有很多小情趣，更會以不同稱呼去叫對方，例如吳香倫說「相公早晨」，陳榮峻就相應地回答「娘子早晨」，兩公婆相當有情趣。而陳榮峻每天都比太太早起床，然後詢問她想吃甚麼早餐，讓太太多睡一會，起床後就可以吃早餐兼服藥。鄧英敏大讚陳榮峻體貼該「加分」，但他反稱這是「呢個係老公應份做嘅嘢，唔需要加分，男士服侍女士，gentleman吖嘛」。而當被問及丈夫「靚唔靚仔時」，吳香倫笑說丈夫當年在時裝劇多演奸角，笑說「我覺得佢而家個樣好過以前」。