陳欣妍痴漢上身高炒影細妹曝光驕人身材：點解全個家族女性基因咁好

陳欣妍早年憑ViuTV《美女郊遊遊》三點式造型行山成功彈起，擁火辣身材嘅佢時常與男友沈震軒健身以維持好身材。近日，陳欣妍與胞妹Michelle到韓國首爾旅行，陳欣妍於社交平台分享一張妹妹身穿低胸小背心嘅照片，原來妹妹亦係「有料之人」，引起網民熱議。

陳欣妍從高炒角度拍攝妹妹，令妹妹驕人身材一覽無遺，身材不輸陳欣妍，衝擊力十足。陳欣妍更笑指自己喺旅程中如同一個痴漢，寫道：「想知點解全個家族的女性基因全部都咁好……除咗我？在線等」，帖文引起網民熱烈討論，唔少人對於妹妹嘅美貌和身材感到驚艷，稱讚陳家基因驚人。未知是否網民反應太熱烈，照片喺發布後不久瞬間被陳欣妍刪除，有網民估計妹妹不願公開要求刪除；不過，照片早被網民截圖傳開，討論度仍然未減，網民都大讚陳欣妍妹妹：「Wooo真材實料」、「出賣細妹系列」、「基因強大羨慕死人了！」、「幸好截圖快」、「看完這照片，我宣佈想當陳欣妍的妹夫！」、「兩姊妹真的是美到爆表！」等等。

陳欣妍

陳欣妍細妹

《美女郊遊遊》截圖

《美女郊遊遊》截圖

陳欣妍

陳欣妍

陳欣妍

陳欣妍

