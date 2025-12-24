陳法拉即將再次執導短片 聖誕忙個不停：希望下年可以放映

陳法拉日前獲品牌邀請，出席其設計師Matthieu Blazy於紐約下城區退役地鐵站Bowery Station首個工藝坊Métiers D’art系列時裝騷。她說：「這是自己感受最震撼的一個騷，整個騷戲劇性很強，看到不同年代丶不同角色的人物出現，就像紐約的縮影。看到服裝的刺繡工藝，印象亦非常深刻。」



法拉近年定居紐約，在當地也經常乘搭地鐵，她說：「因為趕時間，搭地鐵會比較方便，所以有時會穿著得隨意些，有時又會著得正裝一點，就好似今次的時裝騷一樣。在地鐵入面有着各種形形式式的人，看到很多人生百態，有時會給到自己不同的靈感。」



被問到覺得紐約最迷人的地方，法拉覺得就是在這裏有很多文化藝術交集，她說：「這裏有很多不同的藝術家，例如畫家丶舞蹈家丶演員等，他們來自世界各地，都帶着一種夢想或者想尋找一些自己的夢想，就像自己一樣，在這裏學習戲劇，然後希望繼續做演員。在紐約很容易接觸到不同的藝術，每日都有百老匯表演丶不同的展覽等等，是一個文化很豐富的地方。」



近日，法拉即將拍攝再次自編自導的短片。「短片每個部門的工作自己都會參與，包括服裝丶攝影丶道具等等，每天不停開會。而今次短片特別的地方，就是有英文亦有廣東話，故事內容遲些再和大家分享，希望下年可以放映。」

