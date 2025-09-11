陳法拉新戲 《 The Ballad of a Small Player 》多倫多電影節首映 fans帶珍藏力撐

由德國導演愛德華·伯格 (Edward Berger)執導，哥連費路（Colin Farrell） 、陳法拉主演的新電影《The Ballad of a Small Player》（中文名：小人物之歌），日前在「多倫多電影節」舉行首映禮，一身吊帶露肩低胸紅色晚裝出席的法拉美艷搶眼，成為媒體拍攝焦點。這是她首次出席該電影北美首映，當中令她驚喜的是不少當地的華人fans特地到場見偶像一面，令法拉感覺份外有親切感。

法拉表示自電影完成後，已整整一年沒跟劇組台前幕後見面，今次再與男主角哥連費路、導演一同出席電影節，大家猶如老朋友敍舊一樣，最開心是帶着新作品跟觀眾見面。現場座無虛席，坐滿千七位以上觀眾。法拉首次在劇院欣賞這部新作，睇戲的過程中，完全感受到觀眾對這部戲的反應和熱情，讓她很感動。

觀賞完電影之後，觀眾對電影很感興趣，且向台上主創踴躍發問，其中問到有何吸引法拉演出戲中角色和心得？法拉坦言其所演的角色為一個背景坎坷，但具神秘感的女子，而導演由創作到拍攝過程中，給予大家無限想像空間去演繹和發揮，讓她感到很有趣和滿足感，加上各部門如梳、化、服及美術等的一致配合，整件事配合得很完美。有觀眾詢問為何男女初次見面便互相吸引？法拉稱人與人之間的緣份，很難解釋，有時冥冥中安排，而兩人相遇的一刻剛好失意在人生路上，所以彼此互相憐憫和吸引下來。

是次賭場方面亦破天荒給予劇組很大的拍攝空間，呈現了不少賭場的畫面和特色，讓觀眾大開眼界，法拉表示這部電影分別在澳門和香港取景，拍攝了不少特色地點，包括澳門天后宮、香港獨突的棚屋等，極具亞洲色彩。此外，除了觀眾熱情之外，同樣熱情的，還有一班法拉中外fans，他們拿着不少珍藏，有溏心風暴DVD、尚氣電影海報、CD等，到現場給她簽名和合照。難得一聚也跟大家寒暄了一會，感謝他們一直對她的愛戴。

《The Ballad Of A Small Player》改編自同名暢銷小說，故事講述賭徒Lord Doyle(哥連法奴飾演)在澳門日夜蒲在賭場，又酗酒，揮霍著僅剩餘的一點錢。他在賭場遇上一位由陳法拉飾演的神秘賭場放債人，她有着不可告人的秘密，最後向他伸出援手。與此同時，泰達·史雲頓飾演的私家偵探對哥連法奴緊追不捨，要揭露他所逃避的一切。當他努力尋求救贖時，現實的界線開始逼近。電影在亞洲地區取景，包括香港丶澳門。

