陳法拉爆家族喺廣州坐擁一條街物業 家產被親戚瓜分？

現年43歲嘅陳法拉（Fala）喺2005年參選華姐後入行，喺2013年約滿TVB，近年轉戰荷里活，憑Marvel系列電影《尚氣與十環幫傳奇》成功打開知名度，工作不斷。近日佢喺內地為電影《贖夢》宣傳，期間接受訪問時自爆家族喺廣州有物業，更擁有一條街。

內地出世嘅陳法拉，14歲時跟隨家人移民美國。近日佢到廣州為電影宣傳，期間接受唔少傳媒訪問，其中一條訪問影片喺社交平台流出。喺影片中，陳法拉自爆話：「其實我屋企有人係廣州人，有屋喺廣州㗎！我嫲嫲係廣州人，佢係祖籍番禺，然之後佢喺廣州長大。」佢仲話：「我哋有啲屋喺市中心，唔知喺邊度呀，後尾就唔知去咗邊。其他啲親戚就分咗佢，好似有一條街就俾啲親戚分咗咁樣，分咗好多單位俾佢哋，就冇通知我哋，其實係我嫲嫲同佢阿哥兩個人嘅資產。（同佢哋算唔算好少來往？）唔知點樣搵到佢哋。我其實係四分之一嘅廣州人」。

唔少網民睇完影片後，都紛紛留言認為陳法拉嘅說法離奇，例如「你說的分是被親戚分了，還是被那些人分了」、「奶奶跟哥哥的資產好難留到你這代」、「想多了，他奶奶那一輩，資產肯定是哥哥的，根本沒有她奶奶的份」、「你講晒啦。全部無從考證的遠房家事」及「舅公分家產 點到外姓人分？」等等。

