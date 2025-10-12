陳法拉「氣質滿瀉」亮相倫敦電影節！兩孩靚媽穿起超美拖尾裙晚裝，明艷照人的保養秘密全靠運動與飲控

陳法拉日前亮相《第69屆倫敦電影節》，出席與金球獎影帝Colin Farrell主演的《小人物之歌》（Ballad of a Small Player）的首映禮。身為女主角的陳法拉，穿著超美拖尾裙晚裝亮相，狀態非常好。同場亦有Tilda Swinton一起走紅地毯，畫面華麗優美。

（ Getty Images ）

明艷照人的陳法拉，近年亦常出席國際級電影節，這次來到了《第69屆倫敦電影節》，帶著《小人物之歌》這部作品亮相《第69屆倫敦電影節》。穿著得體大方的陳法拉，拖尾裙是來自Schiaparelli，香檳拼黑的設計，讓陳法拉看起來很有貴氣；加上俐落的髮髻髮型、Messika首飾，以及乾淨的妝容，已經令陳法拉散發滿滿的高級氣質。

在旁的男主角Colin Farrell拖著法拉，以及同戲另一位巨星，「精靈女王」Tilda Swinton，她穿著的CHANEL設計也非常高級帥氣，很配合她的個性。

現在要看到陳法拉，大部分都會在電影首映場合看到。每次出席紅地毯場合，法拉都會以相當亮麗的狀態示人。除了本身顏值高，她所散發明艷照人的質質實在令人羨慕，不敢相信她都已經是生了兩位小孩的媽媽，加上又要出trip工作，還是保養得這麼好，到底有什麼保養秘密呢？

關於如此強勁的保養術，陳法拉曾分享都是從最基本保養日常出發：像是時刻補水，靠著喝水來幫助皮膚保持水感嫩滑、多吃蔬菜也是從體內來保養的養生好方法。

做帶氧運動也是幫助血液循環的最天然凍齡方法。即使當上媽媽，日程很忙也會抽時間做瑜伽、做柔軟體操和打羽毛球，來保持身心健康與鍛鍊優美身體線條。

