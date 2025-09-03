陳浚霆為繼母顧紀筠慶生 感激包容體諒：I Love You

【on.cc東網專訊】無綫藝人陳浚霆（Andrew）自幼被繼母顧紀筠視如己出，Andrew間中亦會令她傾訴圈中事，因此兩母子關係一向親密友好，適逢日前顧紀筠迎來63歲生日，Andrew為她慶生之餘，更在社交平台晒出兩人的合照，並寫道：「Happy Birthday @kooloban I love you,you are the best 多謝你的包容，多謝你的體諒，多謝你明白我，盡在不言中，願你身體健康，每天都開心快樂」，影片中可見顧紀筠面前有一大個生日蛋糕，而Andrew在音樂陪奏下大唱生辰歌，顧紀筠亦十足比面，配合歌曲擺動頭部及身體，又用雙手擺出心心手勢，明顯相當開心和有興致。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】