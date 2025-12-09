陳浩民踎街邊食麵 臉現皺紋真實容貌曝光 曾承認跟太太有做醫美

56歲藝人陳浩民年輕時唇紅齒白，曾是TVB一線小生，其中以《西遊記(貳)》的孫悟空、《天龍八部》的段譽及《封神榜》的哪吒最為經典。陳浩民近年轉戰內地市場，經常拍攝綜藝節目，不時重現當年電視劇的經典造型，相當受內地觀眾歡迎，而他於2011年與比自己年輕16歲的內地模特兒蔣麗莎（Lisa）奉子成婚，先後誕下3女1子，經常在社交平台展示一家六口的幸福富貴生活，相信生活擔子不輕，當然要努力賺錢養家。

陳浩民近日與黎耀祥及麥長青在內地小店踎街邊食麵，即時掀起西遊記回憶殺。（小紅書影片截圖）

有網民指陳浩民臉頰肌肉鬆馳、蘋果肌僵硬、眼角下垂現出深深的法令紋，懷疑是停止做醫美所致。（小紅書影片截圖）

陳浩民近日與《西遊記(貳)》的老拍檔「豬八戒」、三屆視帝的黎耀祥及「沙僧」麥長青（麥包）在內地小店踎街邊食麵，相信是在拍攝節目。短片在網上流出後，即時勾起西遊記回憶殺，網民興奮留言「沒想到大師兄筋斗雲終於打回來」、「西遊記三兄弟」，有人指如果「唐僧」江華都出現就完美，「還差師傅」、「江華為甚麼不來呢？」。不過，當中陳浩民的容貌成為網民談論焦點。

網民貼出《西遊記(貳)》相關照片，期望江華亦在場，師徒組合就可以「齊人」。（小紅書圖片）

從網上流傳的影片及照片見到，陳浩民染了一頭金髮，身穿全身黑衣，剪裁得宜突顯其身型適中，狀態相當不俗。網民卻留意到陳浩民一臉倦意，而且臉頰肌肉鬆馳、蘋果肌僵硬、眼角下垂現出深深的法令紋，懷疑是他不再做醫美，導致容貌斷崖式衰老，慨嘆「孫悟空老了」、「七十二變都變不回年輕了」。不過亦有人為陳浩民護航，認為他仍然很帥，指添了皺紋反而更切合其年紀，「裝年輕不如自然老去」、「浩民哥這樣子比以前更好看啊」。

陳浩民與太太蔣麗莎育有4名子女，開支不菲。（微博＠陳浩民）

事實上，陳浩民於2019年接受傳媒訪問時，直認與太太蔣麗莎一起做醫美，甚至拍照公開醫美過程，包括改善高低眉、打肉毒桿菌針豐額減紋及改善虎紋，又做了膠原埋線，更指現今世代做醫美已十分普遍，作為藝人需要保持容貌狀態，直指「唔做好蝕底」。