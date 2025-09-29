陳海勁出任人才辦總監 曾任旅發局及貿發局

【Now新聞台】人才辦公布陳海勁周四出任人才辦總監，接替早前重返旅發局任總幹事的劉鎮漢。

人才辦指，陳海勁在推廣香港和業務管理擁有豐富經驗，2020至2025年間擔任旅發局業務拓展總經理，亦曾在貿發局及跨國企業出任管理職位。

勞工及福利局局長孫玉菡表示歡迎，他指人才是第一資源，期望陳海勁帶領人才辦積極招才、引才及留才，協助香港打造國際高端人才集聚高地。

陳海勁將於十月帶領人才辦分別到訪北京、英國和瑞士等地，與當地著名大學及商會等交流，並帶同香港企業於當地進行招聘，推廣香港優勢和機遇。

