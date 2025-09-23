陳淑莊私房菜「紅棉」台灣食評「500 盤」奪銀 哽咽道謝：沒想過我會有 Second Life｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya） 2020 年 9 月拒絕延任並退出政壇，翌年移居台灣，去年自立門戶開私房菜「紅棉」。陳淑莊師承香港米芝蓮星級食府「大班樓」創辦人葉一南，私房菜甫開張便一位難求，近日更在台灣美食評鑑「500 盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎的五星級大酒店晶華軒。

得獎菜色包括煙燻乳鴿

第五屆 500 盤周一（22日）公布得獎名單，紅棉拿下 11 盤高盤數居第二，得獎菜色包括煙燻乳鴿、魚蓉雪燕冬瓜羹、第一刀叉燒、胡椒蟹、鮑魚鵝掌、炸三臭，以及甜醋豬豬凍。陳淑莊上台一度眼眶泛紅，表現激動，她哽咽地多謝台灣、台灣本地食材，並感謝大家對她的肯定。

廣告 廣告

感謝各界給餐廳機會「給我一個可以快樂的機會」

Tanya 表示，以往在香港都是靠微波爐「叮」熱食物，從未下廚。她形容在台灣第一次下廚時，前來吃飯的朋友是「勇士」。她又說自己現年 54 歲，「沒有想過我會有 Second Life（第二人生）或是第二個舞台」，她感謝台灣將她照顧得很好，更好地生活。她感謝同事們，「沒有同事就沒有你們喜歡的紅棉」，並感謝各地的好朋友和客人，給予餐廳機會，「給我一個可以快樂的機會」。她說，餐廳開業只有一年，還有非常多的地方要學習，希望大家多多指教。

感謝已故食家蔡瀾

陳淑莊並在餐廳專頁特別感謝已故食家蔡瀾，以及大班樓老闆葉一南（Danny）等，「沒有他們，完全不會出現開餐廳的想法」。她並引述 Danny 所言：「開咗 30 幾年餐廳，從來未見過一間餐廳，所有人都未做過餐廳」。

前立法會議員陳淑莊移居台灣後，去年開設私房菜「紅棉」，開業短短一年便在「500 盤」美食評鑑中奪得第二。