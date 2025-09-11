中華鈕扣70年歷史結業 港製貝殼鈕搶手
陳漢典、Lulu黃路梓茵將成為「地表最搞笑夫妻檔」，合作13年後宣布婚事：走投無路的話，我倆才結婚
兩代笑匠陳漢典與Lulu黃路梓茵要結婚了！在《康熙來了》建立諧星形象的陳漢典，宣布和近年以幽默活潑形象而備受喜愛的Lulu黃路梓茵求婚成功！二人因一同主持《綜藝大熱門》而結緣，不時都會以銀幕情侶的姿態出現，事前沒宣布交往的二人，沒想到戲假情真。Lulu還要強調這次不是特別企劃，似乎「地表最搞笑準夫妻檔」已經準備好為大家繼續大放笑彈和驚喜了！
41歲的陳漢典，在《康熙來了》中擔任助理主持的形象深入人心，雖然是當下把位，但又偶然語出驚人確是為節目生色不少，也成為台灣綜藝圈的骨幹成員。34歲的Lulu黃路梓茵是近年人氣步步上揚的綜藝主持，不但轉數快，也有恰到好處的幽默，不時張口大笑的開朗形象獲得大量觀眾的喜愛。同時，她的主持功力又不可少看，她是台灣史上最年輕獨自負責金曲獎的主持人，同時也被吳宗憲盛讚為「台灣新生代最具潛力女主持人」。把陳漢典和Lulu的喜事，說是兩代笑匠的驚喜，也絕不為過。
二人的結緣，也要多得2013年開始播出的《綜藝大熱門》，二人和吳宗憲一同主持，不時都以銀幕情侶的姿態裝作打情罵俏，但沒想過二人確實在交往。《綜藝大熱門》剛好在8月29日播出最後一集，完成13年的歷史任務，並轉為周末播出的《超級大熱門》。原班人馬繼續合作，不同的是，主持組合即將變了吳宗憲聯同陳漢典夫婦。
因為在《康熙來了》參與太久，很多觀眾和粉絲也曾經為陳漢典擔心，難道要當下把位一輩子嗎？後來他不但推出個人音樂作品，也參與電影和電視劇等工作。在三度入圍後，他終於在2023年首度憑《綜藝大熱門》捧走「綜藝節目主持人獎」，努力18年終於被認同。Lulu黃路梓茵的發展也是一直向上走，金曲獎、金鐘獎、金馬獎等多個大型頒獎典禮，她都已主持過。二人可算是在各自最好的時間，遇上最有趣的人，事業愛情兩得意。
值得一提的是，Lulu在今年出席活動時，透露已凍卵33顆卵子，自稱單身的她又怕卵子著涼，希望遇上適合的人，可以儘快把卵子解凍。拍檔吳宗憲曾鼓勵她和陳漢典結婚，擔保會封200萬元大利是作禮物，Lulu當時回應指：「如果我們兩個真的走投無路，可能就會出此下策。」想不到不出三個月，二人確是「走投無路」，並決定牽手走上婚姻之路了。
其他人也在看
飯後一個簡單動作，竟讓他無痛甩肉7.2公斤！化學家公開「神奇減重訣竅」
想減重卻怕辛苦？《控糖革命》提出一個簡單又有效的方法——飯後散步或輕度運動，不僅能穩定血糖，還能無痛甩肉。網友實測數月就瘦了將近7.2公斤，效果讓人驚喜！姊妹淘 ・ 59 分鐘前
21歲張員瑛「人生終極目標」是與老公過奢華家庭生活！偶像也會「渴求真愛」，希望當好賢妻良母
張員瑛的終極人生目標就是與老公過上奢華的生活！韓國偶像向來對戀愛話題十分忌諱，而作為「偶像天花板」的張員瑛，努力成為實力與顏值兼備的偶像。登上前輩姜珉炅的 YouTube 頻道時，透露自己的最終人生目標，就是「和老公過上奢華的生活」，誠實地表達自己對真愛的渴求，與所愛的人過著實在的生活。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
那英老公與長髮美女打得火熱被斷正 否認出軌被攙扶賴腳傷
內地天后那英與內地前足球員高峰於2005年離婚後，翌年就與商人孟桐結婚，兩夫妻一直非常低調。可是，近日有內媒拍得孟桐在北京一家酒吧消遣時，同行有一名火辣長髮美女，本身是海歸回國的孟桐思想開放，美女全程翹實男方，又依偎在孟桐壯闊肩膀上，只見男方一臉滿足，二人還來個十指緊扣，極之親密，而在旁的友人似乎沒有詫異他們的關係，如常劈酒狂歡。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
必學3招讓他離不開妳！心理學家揭「雷尼爾效應」戀愛秘訣
「得不到的永遠在騷動，被偏愛的都有恃無恐。」這句歌詞戳中許多人在愛情裡的患得患失。常見的困境是：一方投入越多，卻換來對方的冷淡。心理學裡的「雷尼爾效應」提醒我們，真正能留住人的，是自身無可取代的價值，而不是無止境的付出。姊妹淘 ・ 1 小時前
羅姓港人被指於深圳多次殺貓 居民抓捕報警後傳已潛逃回港
【動物專訊】本報收到內地愛護動物人士報料，指一名持香港永久性居民身分證的羅姓男子，自今年6月至8月多次在深圳龍華紅山水榭春天附近殺貓，至少有3隻幼貓確認遇害，行兇手段包括縱狗咬、用腳狠踢等，該男子甚至曾將貓屍放上Instagram的限時動態炫耀，還曾設籠捉貓。一班熱心居民在8月30日將他抓捕送去派出所，然而該男子獲釋後傳已潛逃回港，並透過微信向餵貓居民發放威脅錄音，以英文夾雜粗口說事件還沒結束，他要他們付出代價。 知情人士對本報表示，深圳龍華紅山水榭春天居民最早在今年6月發現那姓羅的男子疑殺貓，當時有居民發現他放一隻阿拉斯加雪橇犬到草叢抓貓，居民隨即阻止及引起衝突和報警。而6月3日和6月29日均發現慘死的貓屍，她事後從認識羅姓男子的香港人得知，原來對方竟曾將貓屍相發布在Instagram動態消息炫耀，說其狗Ryan又作惡咬死了貓。 另一單殺貓事件在8月16日發生，水榭春天的培訓機構門口再次發現貓貓屍體，餵貓居民觀看閉路電視後，發現當日晚上10時28分，一隻狗咬住貓貓帶到羅姓男子面前，他隨即將貓踢飛到樓梯欄杆，事後更以手機拍攝及舉起雙手慶祝。其後於兩小時後，即8月17日凌晨12時25分，香港動物報 ・ 1 小時前
52歲陳慧琳「越活越美麗」的幸福秘訣：樂觀性格令她心境年輕？心理健康做到「從內靚到外」
剛完成演唱會的樂壇天后Kelly陳慧琳，在訪問中樂天又幽默的回應深得歌迷喜愛，不少網民更將她風趣的回答剪輯成memes（迷因），令她的人氣再次急速上升！Kelly既有凍齡的外貌，又有事業成就，她的家庭生活同樣令人稱羨。性格樂觀的Kelly一直用心經營她的家庭，與丈夫及兩個兒子建立和諧關係，展現年輕樂天的人格魅力，真正做到「從內靚到外」！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
早前疑墮電騙 18歲內地生西環墮樓
西營盤昨有人由高處墮下，一名女子死亡。警員昨凌晨1時許巡經西區干諾道西162至164A號昌寧大廈對開期間，發現一名女子倒臥地面，懷疑她從高處墮下。救護員接報到場，將昏迷女事主送往瑪麗醫院治理，其後被證實死亡。 警方經初步調查，18歲姓黃事主為內地女子，相信她從上址一單位墮下，現場檢獲遺書。女事主死因有待驗屍後確定am730 ・ 12 小時前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 9 小時前
小紅書破壞網絡生態 遭網信部門查處
【on.cc東網專訊】針對內地社交平台小紅書未落實信息內容管理主體責任，在熱搜榜單重點環節頻繁呈現多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良信息內容，破壞網絡生態問題，國家網信辦指導上海市網信辦，依據《網絡信息內容生態治理規定》等有關規定，對小紅書採取約談、責令限期on.cc 東網 ・ 4 小時前
星巴克中國員工大吐苦水 賣不出月餅 被迫墊錢自購
近日中國多名自稱星巴克 (SBUX-US) 的員工發帖，稱因中秋月餅銷售任務未完成，被迫自掏腰包購買產品，兼職員工墊付人民幣（下同）近 3,000 元，全職員工面臨更高銷售壓力和懲罰措施，引發關注。鉅亨網 ・ 4 小時前
李嘉欣14歲兒子近況曝光 比媽媽高出大半個頭繼承父母優良基因
李嘉欣有著「最美港姐」之稱，今年6月55歲生日時於社交平台大曬多張生日派對美照，被指無論身材定係樣貌都完全睇唔出歲月痕跡。李嘉欣與富商許晉亨於2008年結婚，育有一名14歲兒子許建彤（Jayden），去年安排兒子Jayden入讀英國知名寄宿學校威靈頓公學，雖然一家三口分隔異地，但李嘉欣與許晉亨相當愛錫Jayden，除咗於去年開學時現身學校出席新生家長活動，佢哋一有時間就會飛過去陪囝囝，Jayden有長假期的話亦會從英國回港。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
坂口健太郎文春爆料的驚天秘密？永野芽郁三角戀背後的禁斷真相！
哎呀，日本娛樂圈又炸鍋了！被譽為「鹽系男神」的坂口健太郎，2025年9月9日晚被爆與大他3歲的化妝師A子同居，經紀公司Tristone娛樂「坂口健太郎太溫柔」回應承認戀情，但預告隔天會有更多「禁忌三角戀」內幕。Japhub日本集合 ・ 53 分鐘前
愛回家之開心速遞︳金城安嘅新對象？陳芷珊係港漂中大畢業生 自稱「港娛的未來」？
星期一播出嘅《愛回家之開心速遞》可能係姚焯菲飾演嘅彤彤暫別嘅一集﹐劇情交代彤彤將要離開熊家，返回外地。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
2025秋冬流行4趨勢！搶先畫重點：新老錢風、實用派vs華麗控，玩轉「高級反差感」
秋冬時尚趨勢：低調奢華的新老錢風 低調奢華不再只是口號，而是2025秋冬的核心重點。以奶油白、焦糖褐、咖啡棕等高級中性色，為這一季注入溫潤卻不張揚的氛圍。沒有明顯的Logo，取而代之的是細膩剪裁與高級面料，傳遞安靜奢華的態度。不對稱設計为基本款注入建築美感，...styletc ・ 29 分鐘前
坂口健太郎、永野芽郁陷「三角關係」風波，令「Prada魔咒」再現？
坂口健太郎也不敵Prada魔咒？據日本媒體《週刊文春》揭露，他與年長造型師同居4年，卻同時與Prada品牌大使永野芽郁暗生情愫，陷「曖昧三角戀」風波。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
譚嘉儀離巢後愈戰愈勇 紅噹噹殺出血路
【on.cc東網專訊】歌手譚嘉儀3月毫無預警下宣布離巢無綫，結束14年的賓主關係，成為獨立歌手後的她繼續努力為事業打拚。正在舉行巡迴演唱會的她，昨日於社交網晒靚相，寫道：「今次為咗『陪著你走巡迴演唱會』拍攝左新一系列嘅相片，好鍾意呢個造型食，影得好開心，好鍾意呢東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
熱氣球嘉年華｜港府不批准載客 飛行總監反擊：部門欠熱氣球經驗 在倫敦定獲批｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】「香港國際熱氣球節」未獲政府部門批出載客許可，主辦單位成為眾矢之的。熱氣球節飛行總監Ian Martin回覆《Yahoo新聞》查詢時，強調活動已完成全面風險評估，採取足夠緩解措施，在活動前已進行過一次示範證明安全性。對於載客許可不獲批，他反駁完全是負責的部門缺乏熱氣球活動的經驗與全面理解，強調若在倫敦、貝爾法斯特或世界大多城市，活動會獲全面核准。Yahoo新聞 ・ 1 天前
愛情不是童話，是生活；而生活，最緊要舒服，找個讓你做回自己的人｜周靈山《只在你心頭》
寫專欄十一年，在我的文字世界裏，周靈山「經歷」過上百次分手、過百段婚姻，甚至連孩子都「生」過好幾回。但問我對愛情的真實想法？其實好簡單：相處舒服，就好。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 1 天前
【屈臣氏】精選護膚產品優惠 REJURAN超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列護膚好物，REJURAN 超水光深層保濕 再生修復面膜5片裝買1送1、CETAPHIL 積雪草舒敏系列產品買1送1、全線MEDIA產品85折、易賞錢會員買KOSE Grace One亮白防曬凝露/皇牌高效保濕修護凝露 $129/件、NEUTROGENA 水活保濕凝露$92/件、MAYBELLINE專業柔霧造型眉筆買1送1！YAHOO著數 ・ 6 小時前