陳漢典、Lulu黃路梓茵將成為「地表最搞笑夫妻檔」，合作13年後宣布婚事：走投無路的話，我倆才結婚

兩代笑匠陳漢典與Lulu黃路梓茵要結婚了！在《康熙來了》建立諧星形象的陳漢典，宣布和近年以幽默活潑形象而備受喜愛的Lulu黃路梓茵求婚成功！二人因一同主持《綜藝大熱門》而結緣，不時都會以銀幕情侶的姿態出現，事前沒宣布交往的二人，沒想到戲假情真。Lulu還要強調這次不是特別企劃，似乎「地表最搞笑準夫妻檔」已經準備好為大家繼續大放笑彈和驚喜了！

41歲的陳漢典，在《康熙來了》中擔任助理主持的形象深入人心，雖然是當下把位，但又偶然語出驚人確是為節目生色不少，也成為台灣綜藝圈的骨幹成員。34歲的Lulu黃路梓茵是近年人氣步步上揚的綜藝主持，不但轉數快，也有恰到好處的幽默，不時張口大笑的開朗形象獲得大量觀眾的喜愛。同時，她的主持功力又不可少看，她是台灣史上最年輕獨自負責金曲獎的主持人，同時也被吳宗憲盛讚為「台灣新生代最具潛力女主持人」。把陳漢典和Lulu的喜事，說是兩代笑匠的驚喜，也絕不為過。

二人的結緣，也要多得2013年開始播出的《綜藝大熱門》，二人和吳宗憲一同主持，不時都以銀幕情侶的姿態裝作打情罵俏，但沒想過二人確實在交往。《綜藝大熱門》剛好在8月29日播出最後一集，完成13年的歷史任務，並轉為周末播出的《超級大熱門》。原班人馬繼續合作，不同的是，主持組合即將變了吳宗憲聯同陳漢典夫婦。

因為在《康熙來了》參與太久，很多觀眾和粉絲也曾經為陳漢典擔心，難道要當下把位一輩子嗎？後來他不但推出個人音樂作品，也參與電影和電視劇等工作。在三度入圍後，他終於在2023年首度憑《綜藝大熱門》捧走「綜藝節目主持人獎」，努力18年終於被認同。Lulu黃路梓茵的發展也是一直向上走，金曲獎、金鐘獎、金馬獎等多個大型頒獎典禮，她都已主持過。二人可算是在各自最好的時間，遇上最有趣的人，事業愛情兩得意。

值得一提的是，Lulu在今年出席活動時，透露已凍卵33顆卵子，自稱單身的她又怕卵子著涼，希望遇上適合的人，可以儘快把卵子解凍。拍檔吳宗憲曾鼓勵她和陳漢典結婚，擔保會封200萬元大利是作禮物，Lulu當時回應指：「如果我們兩個真的走投無路，可能就會出此下策。」想不到不出三個月，二人確是「走投無路」，並決定牽手走上婚姻之路了。