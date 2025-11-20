陳煒奪50萬大獎平分 笑言Deep V係「勝利V」

【on.cc東網專訊】藝人陳煒於昨晚（19日）舉行的《萬千星輝賀台慶2025》中贏得「50萬免找數簽帳額」台慶壓軸大獎，跟23位投了她票的藝員平分獎品。陳煒受訪時笑言因想分散投資，故將自己手中一票投給汪明荃，沒想過自己卻幸運兒，表示票投給她的包括有蔡國威、張文慈和訓練班藝員同事，問到以代表身份抽大獎的她是否也有份分享該獎？她笑謂：「我應該都有份啩？咁辛苦，我有份出力，相信有我份嘅。」

陳煒透露今次是首次抽中台慶獎，提到她較早前於紅地氈受訪時曾表示想抽現金，結果真的「開口中」，她笑言：「早知我年年都咁講啦！（抽獎過程出現技術問題？）唔理啦，總之最後個結果就係我贏。（點慶祝？）其實過兩日我都生日，既然咁Lucky就請朋友食飯。（你係咪真係有錢分？）我相信我有嘅，冇都請啦，最緊要大家開心！」她透露生日當天碰巧不用開工，因此也打算跟朋友吃飯慶生，談到她今晚穿上大Deep V晚裝看起來像「勝利V」，問到當中是否有玄機？她笑指有可能：「下次揀再大件再大啲嘅V。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】