Trip.com酒店減$500、機票減$200
陳煒奪50萬大獎平分 笑言Deep V係「勝利V」
【on.cc東網專訊】藝人陳煒於昨晚（19日）舉行的《萬千星輝賀台慶2025》中贏得「50萬免找數簽帳額」台慶壓軸大獎，跟23位投了她票的藝員平分獎品。陳煒受訪時笑言因想分散投資，故將自己手中一票投給汪明荃，沒想過自己卻幸運兒，表示票投給她的包括有蔡國威、張文慈和訓練班藝員同事，問到以代表身份抽大獎的她是否也有份分享該獎？她笑謂：「我應該都有份啩？咁辛苦，我有份出力，相信有我份嘅。」
陳煒透露今次是首次抽中台慶獎，提到她較早前於紅地氈受訪時曾表示想抽現金，結果真的「開口中」，她笑言：「早知我年年都咁講啦！（抽獎過程出現技術問題？）唔理啦，總之最後個結果就係我贏。（點慶祝？）其實過兩日我都生日，既然咁Lucky就請朋友食飯。（你係咪真係有錢分？）我相信我有嘅，冇都請啦，最緊要大家開心！」她透露生日當天碰巧不用開工，因此也打算跟朋友吃飯慶生，談到她今晚穿上大Deep V晚裝看起來像「勝利V」，問到當中是否有玄機？她笑指有可能：「下次揀再大件再大啲嘅V。」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TVB台慶︳許濤陳祉妤再度雙雙現身紅地氈 一度低調近年頻頻孖住見人
尋晚TVB台慶，行政主席許濤同太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 5 小時前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 1 天前
張振朗楊偲泳愛得低調 疑被網民捕獲見女方家長
現年38歲嘅無綫小生張振朗近年備受力捧，喺年初舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。愛情和事業兩得意嘅張振朗，2019年公開與楊偲泳（Renci）戀情，二人一直愛得低調，近日有網民見到張振朗喺餐廳食飯，疑似與楊偲泳見家長。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
梁凱寧曬沖繩完婚照 與跑車合影被讚型人配型車 車牌1314彌漫浪漫氛圍
前TVB新聞主播梁凱寧於今年7月33歲生日時，喺社交平台宣布與男友訂婚，表示男方由大學同學變男朋友，再變未婚夫，多年來經歷各種高低：「曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～ 一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦⛰️ 更期待與你未來更多的平平淡淡❤」昨日（18日），梁凱寧大曬二人沖繩婚禮照片，彌漫浪漫氛圍。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
47歲舒淇首認「一直想要小孩卻沒如願」！揭原生家庭恐懼陰影：想生不敢生
47歲女星舒淇近來以首部自編自導電影《女孩》在國際影展獲獎，作品上映之際，她接受香港主持人鄭裕玲專訪，罕見談到婚後多年沒有孩子的真正原因，也首度澄清外界對她與丈夫馮德倫的誤解。姊妹淘 ・ 21 小時前
謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
AngelaBaby與兒子逛街被捕獲 8歲小海綿暴風式成長高過媽媽肩膊
36歲女星的Angelababy（楊穎）與男星前夫黃曉明於2022年離婚，兩人共同撫養兒子，而日前母子在上海用餐、逛街時被網民捕獲，拍到Angelababy與8歲兒子「小海綿」同框，雖然只見到二人的背景，但已能見證到小海綿正在暴風式成長，其身高已超過媽媽的肩膊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
見字如見人｜漫寫英國（三）肯特郡尋找尤德夫人 遇上香港名門管家轉做醫院大廚｜冼麗婷
肯特郡坎特伯雷大教堂內有一塊「香港總督尤德爵士紀念碑」，上面刻上他的中英文名字、職銜，和香港殖民地歷史徽號，放在有一千四百多年歷史的英國大教堂，紀實與解構，宗教與政治，這個時候，重看歷史與人物，心裏有更多問題，更多想像。Yahoo新聞 ・ 1 天前
煒烈失散多年兒子網上尋親 揭廿年未見面之謎 : 想有生之年見一面
早前有網民發帖尋父，更聲稱失聯多年嘅爸爸係TVB甘草演員煒烈（劉永偉）。有傳媒向煒烈了解，佢亦將當年同兒子分開嘅由來揭開。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 21 小時前
《新聞女王2》水着晒唔停 廖慧儀胸戰鄧凱文陳曉華
【on.cc東網專訊】無綫台慶劇《新聞女王2》尋晚（18日）播出嘅第7集，就派出多位索女比堅尼上陣，大玩遊艇P，當中就有身材滿分嘅陳曉華、廖慧儀、「新咪神」鄧凱文、郭珮文、潘明璇、邢慧敏、梁允瑜等輪番上場，睇到網友拍晒手掌，為急降嘅氣氛增添幾分暖意。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「骨傳導棒棒糖」韓國便利店熱賣！GD都有玩，食住糖腦海會聽到aespa，像是「嘴巴專屬演唱會」
韓國CU便利店新品來襲！會播K-Pop的「Idol Music Candy」（骨傳導棒棒糖），超有趣！隨機聽IVE、SEVENTEEN、aespa熱曲。這款骨傳導棒棒糖一咬進嘴，聲波就透過顎骨直達內耳，無需耳機就能聽到音樂震撼迴盪！Yahoo Style HK ・ 1 天前
愛回家｜網民盼「食屎陳師奶」回歸 最新劇情卻指被「陳法拉」取代？
87歲孫慧蓮退休前係一名小學教師，退休後成為特約演員，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「食屎陳師奶」一角惹人注目Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
由被追捕到被寵愛 狗狗移民英國過幸福生活
【動物專訊】義工的拯救，領養人的決定，徹底改變了狗狗「King King」的命運。King King曾經在荔景山頭生活，因為「山上有狗吠」這樣一個荒謬的投訴理由，King King慘被漁護署捕捉，幸好其後獲「小怪獸流浪記」義工Oscar救出，去年8月更成功獲得領養，並隨移民到英國過新生活。事隔一年多，狗狗過著令人艷羨的快樂生活，每日去3至4次街，可以跟著主人一同工作，一同去餐廳和超市，「一天24小時中，他有20小時都是黐住主人。」 King King去年3月19日在荔景山頭被漁護署捕捉，只因有居民投訴山上有狗吠，Oscar則在同年3月25日將狗狗贖出，並為他安排了暫托家庭。King King雖然曾在山上捱苦，又曾被人捕捉，但性格溫馴的他對人友善和充滿信任，剛好遇到一名已移居英國多年的香港人，她有時會返香港到狗場做義工，當她看到King King後，便決定領養他。 狗狗苦盡甘來，在去年8月隨領養人飛到英國過生活，Oscar表示，協助的動物移民公司安排十分細心周到，職員陪同領養人和狗狗返回家中，確保狗狗安全到埗不會走失。 不經不覺，King King已經在英國生活超過一年，主人亦經常告訴O香港動物報 ・ 22 小時前
周杰倫昆凌甜曬澳洲追極光照片！結婚10年的天王級愛情關係，多次堅定示愛打倒外界雜音
周杰倫和昆凌，這段「天王級」的戀愛關係備受大眾關注。日前，昆凌在小紅書發布與周杰倫在澳洲成功追極光照片，二人手牽手看著極光，即使只得背影都已經浪漫極了。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
汪明荃羅家英不丹結婚相曝光！「Only You」式的甜蜜關係，恩愛多年還是會吻額頭放閃，家英哥：我就還咗個心願喇！
「阿姐」汪明荃與羅家英結婚 16 年終於拍攝婚紗照，甜蜜如初戀引全網熱議！現年 78 歲的「阿姐」汪明荃與 79 歲羅家英先經 20 年愛情長跑，再歷經 16 年婚姻恩愛如昔，最近前往不丹拍攝綜藝節目《帶阿姐看世界》，獲製作組安排超甜蜜的不丹婚照拍攝行程，阿姐更率先曝光甜蜜照片！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《鬼滅之刃 無限城篇》在中國上映「炭治郎爸」成全場尿點！電影院竟還開燈？
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 11 月 14 日正式在中國上映，光是預售就已經相當賣座，而首週末票房出爐衝破人民幣 3.733 億（約合新台幣 16.34 億元），創造日本電影在中國最高首週末紀錄。除此之外，之前在台灣上映有不少人稱「炭治郎爸」出現時就是能夠去上廁所的時機，而這股潮流也吹到中國，甚至還有電影院在此時開燈讓觀眾方便去廁所？Yahoo Tech HK ・ 1 天前
《GTO》女星希良梨二度患癌被爆病危 日前曾崩潰發文：不是正常身體
曾出演日劇《GTO》爆紅，現年45歲的日本女星希良梨去年宣布第二度患癌，今年年初透露癌病轉移兼達第三期Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前