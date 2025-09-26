陳煒街頭被野生捕獲 零美顏細紋與法令紋清晰 網民：50多歲超級好了

51歲陳煒街頭被野生捕獲 零美顏細紋與法令紋清晰可見震驚網民

陳煒日前以嘉賓身份出席TVB新節目《香港美食匠人》記者會；節目由黎芷珊主持，並於9月29日首播，黎芷珊將按唔同主題訪問唔同大廚並會走訪小店，陳煒則表示喺拍節目期間成功向大廚們偷師，學到唔少新秘技去煮畀老公食，直言都做到5至6成大廚手勢。陳煒一向保養得宜，被封為「凍齡女神」，不過有網民近日於街頭野生捕獲陳煒，影片放到社交平台後引起唔少討論，唔少網民驚訝陳煒臉上嘅皺紋及眼袋明顯。

該網民日前於街頭偶遇陳煒，並要求合照及簽名；從影片所見，陳煒全程保持笑容，對粉絲要求一一應對，展現親民一面。當日，陳煒穿著白色上衣，身形保持得非常好，並冇半點贅肉，而且精神狀態相當不錯。不過喺冇美顏鏡頭下，其臉上細紋與法令紋清晰可見，眼袋亦明顯，與平時鏡頭前光滑無暇嘅形象差異明顯，唔少網民睇到影片後不禁感嘆：「老了」、「老左好多啦，又唔高」、「塊面點解搞成咁」等等。不過，都有部分網民跳出力撐陳煒，認為陳煒年過五十仍然保持得非常好，留言：「顏值身材各方面還是很能打」、「50多歲保養得超級好了。身材也維持得超級棒」、「這不就是無醫美慢慢老去的模樣嗎？」、「靚，氣質好，身材好」等等。

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

