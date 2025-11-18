51歲陳煒《巨塔之後》美貌再掀熱話 私下素顏照超驚艷！「逆齡秘訣」全公開 靠6大凍齡法養成少女肌

即將踏入52歲的陳煒近日再次以新劇《巨塔之后》掀起熱話，她在劇中飾演幹練果斷又有心機的方欣，與宣萱飾演的董一妍同場飆戲，火花四濺。觀眾不但被她的演技震懾，更對她的凍齡美貌讚不絕口。到底陳煒是如何在踏入50歲後依然保持凍齡美貌？以下6大凍齡法則，讓你一次學會她的保養秘訣！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

51歲陳煒《巨塔之後》再掀凍齡熱話

在TVB劇集《巨塔之後》中，陳煒飾演的方欣一角與宣萱飾演的董一妍對決場面堪稱經典。兩位實力派女演員的氣場碰撞，讓觀眾熱議不斷。短短一集中，她便換上多套服飾，從俐落西裝到柔美洋裝，每一套都突顯她的完美體態與美貌。據劇組透露，她在劇中共換上超過40套造型，以營造專業與魅力兼具的形象。網民們紛紛留言指：「煒哥根本看不出51歲！」，更表示對她的凍齡方法相當好奇。

廣告 廣告

圖片來源：劇照

圖片來源：Instagram@alicechanwai

陳煒凍齡法1：每日以湯水潤澤肌膚

身為熱愛烹飪的女星，陳煒在節目《煒哥的味道》中曾親自示範多款美容湯水。她認為保持水潤肌膚的關鍵，除了多敷面膜外，也可從飲食著手。平日她少吃煎炸與辛辣食物，多以燉湯補充養分。這種「由內養外」的方式，讓她的肌膚長年保持亮澤細緻，難怪鏡頭近拍都毫無瑕疵。

圖片來源：Instagram@alicechanwai

圖片來源：Instagram@alicechanwai

陳煒凍齡法2：每天1杯蜜糖水

陳煒每天都會喝1杯蜜糖水，她解釋指蜂蜜味甘性平，能潤喉養顏、增強肌膚彈性。她提醒沖泡時要用暖水，因高溫會破壞蜂蜜中的酵素與維他命，令養顏效果大打折扣。

圖片來源：Instagram@alicechanwai

圖片來源：Instagram@alicechanwai

陳煒凍齡法3：熱愛行山運動

運動是她生活的重要一環，她經常行山呼吸新鮮空氣，並在家進行伸展運動，保持線條緊緻與精神飽滿。她覺得接觸大自然是最佳的養生法，行山有助氣血循環，讓皮膚保持紅潤。而且，靜靜地聽風聲與鳥鳴聲，比任何美容療程更治癒。

圖片來源：Instagram@alicechanwai

圖片來源：Instagram@alicechanwai

陳煒凍齡法4：護膚品選對不選貴

陳煒不盲目追求貴價護膚品，而是挑選最適合自己膚質的產品。只要選對產品，平價產品也能發揮驚人效果，讓皮膚重拾水潤光澤。

圖片來源：Instagram@alicechanwai

圖片來源：Instagram@alicechanwai

陳煒凍齡法5：減壓養出好身心

作為藝人，長時間拍攝與曝光難免帶來巨大壓力。陳煒懂得調節節奏，透過聽音樂、泡澡、看電影來紓壓。她認為開心比任何保養品都有效，不但讓她狀態穩定，更讓「凍齡」成為她生活的自然節奏。

圖片來源：Instagram@alicechanwai

圖片來源：Instagram@alicechanwai

陳煒凍齡法6：以「正念」活出年輕氣息

陳煒凍齡的最大秘訣不是昂貴保養品，而是一顆平常心。多年來，她以自然、正念的態度活出屬於自己的美，真正的凍齡不在外表，而是一種從容的生活態度。

圖片來源：Instagram@alicechanwai

圖片來源：Instagram@alicechanwai

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

42歲李佳芯淡妝少女感滿滿，5個凍齡保養大法：淡妝不傷肌膚、牛油果抗肌老化、每日半杯黑咖啡去水腫

雙11優惠2025｜王菲保養秘訣大公開！天后同款貴婦級護膚品牌HR 限時53折起入手

凍齡抗衰老原來要吃這些！婦產科醫生教路4類抗衰老食物，優質蛋白質是不可少的