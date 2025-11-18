iHerb破萬好評洗護產品64折起！
51歲陳煒《巨塔之後》美貌再掀熱話 私下素顏照超驚艷！「逆齡秘訣」全公開 靠6大凍齡法養成少女肌
51歲陳煒出道多年美貌不變，即看6大凍齡秘訣：
即將踏入52歲的陳煒近日再次以新劇《巨塔之后》掀起熱話，她在劇中飾演幹練果斷又有心機的方欣，與宣萱飾演的董一妍同場飆戲，火花四濺。觀眾不但被她的演技震懾，更對她的凍齡美貌讚不絕口。到底陳煒是如何在踏入50歲後依然保持凍齡美貌？以下6大凍齡法則，讓你一次學會她的保養秘訣！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
51歲陳煒《巨塔之後》再掀凍齡熱話
在TVB劇集《巨塔之後》中，陳煒飾演的方欣一角與宣萱飾演的董一妍對決場面堪稱經典。兩位實力派女演員的氣場碰撞，讓觀眾熱議不斷。短短一集中，她便換上多套服飾，從俐落西裝到柔美洋裝，每一套都突顯她的完美體態與美貌。據劇組透露，她在劇中共換上超過40套造型，以營造專業與魅力兼具的形象。網民們紛紛留言指：「煒哥根本看不出51歲！」，更表示對她的凍齡方法相當好奇。
陳煒凍齡法1：每日以湯水潤澤肌膚
身為熱愛烹飪的女星，陳煒在節目《煒哥的味道》中曾親自示範多款美容湯水。她認為保持水潤肌膚的關鍵，除了多敷面膜外，也可從飲食著手。平日她少吃煎炸與辛辣食物，多以燉湯補充養分。這種「由內養外」的方式，讓她的肌膚長年保持亮澤細緻，難怪鏡頭近拍都毫無瑕疵。
陳煒凍齡法2：每天1杯蜜糖水
陳煒每天都會喝1杯蜜糖水，她解釋指蜂蜜味甘性平，能潤喉養顏、增強肌膚彈性。她提醒沖泡時要用暖水，因高溫會破壞蜂蜜中的酵素與維他命，令養顏效果大打折扣。
陳煒凍齡法3：熱愛行山運動
運動是她生活的重要一環，她經常行山呼吸新鮮空氣，並在家進行伸展運動，保持線條緊緻與精神飽滿。她覺得接觸大自然是最佳的養生法，行山有助氣血循環，讓皮膚保持紅潤。而且，靜靜地聽風聲與鳥鳴聲，比任何美容療程更治癒。
陳煒凍齡法4：護膚品選對不選貴
陳煒不盲目追求貴價護膚品，而是挑選最適合自己膚質的產品。只要選對產品，平價產品也能發揮驚人效果，讓皮膚重拾水潤光澤。
陳煒凍齡法5：減壓養出好身心
作為藝人，長時間拍攝與曝光難免帶來巨大壓力。陳煒懂得調節節奏，透過聽音樂、泡澡、看電影來紓壓。她認為開心比任何保養品都有效，不但讓她狀態穩定，更讓「凍齡」成為她生活的自然節奏。
陳煒凍齡法6：以「正念」活出年輕氣息
陳煒凍齡的最大秘訣不是昂貴保養品，而是一顆平常心。多年來，她以自然、正念的態度活出屬於自己的美，真正的凍齡不在外表，而是一種從容的生活態度。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
42歲李佳芯淡妝少女感滿滿，5個凍齡保養大法：淡妝不傷肌膚、牛油果抗肌老化、每日半杯黑咖啡去水腫
雙11優惠2025｜王菲保養秘訣大公開！天后同款貴婦級護膚品牌HR 限時53折起入手
其他人也在看
秋天一到皮膚又乾又癢？資深護理師傳授「5大實用策略」，讓肌膚穩定度過乾冷季
俗話說：「秋日一場雨，天氣步步寒。」經過幾次秋颱後，氣溫漸降、濕度驟減，肌膚也悄悄拉響「乾燥警報」。在這個皮膚屏障轉換最緊張、也最脆弱的時期，資深護理師郭貞君提醒，從緊繃、發癢、乾紅到脫皮，這些都是肌膚在換季時發出的 SOS 訊號。只要了解皮膚的生理反應，就能找到預防乾癢與穩定膚況的關鍵。姊妹淘 ・ 17 小時前
林子博剖白攜仔女移英三大原因 人在異地曾對亡妻照片哭泣
現年54歲嘅前TVB娛樂新聞台主播林子博，2003年與圈外人董燕君（Shirley）結婚，其後誕下囡囡林詠渝及囝囝林卓楠，一家四口幸福美滿。但喺2019年林子博慘食「無情雞」被TVB不再續約，而其太太亦喺20年不敵癌症逝世。唔經唔覺林子博與一對仔女已經移民4年，近日佢哋接受傳媒訪問，剖白移英三大原因及分享移民背後嘅心路歷程。Yahoo 娛樂圈 ・ 42 分鐘前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 2 小時前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 11 小時前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊
雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。am730 ・ 1 天前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 22 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 16 小時前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 19 小時前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 18 小時前
湯文亮姐弟散貨 有樓必賺神話破滅 紀惠年內套現17億 物業待售達90億
工商物業成為樓市大跌的風眼，近年不少投資財團或老牌收租家族頻沽貨套現。創立近半世紀的老牌收租家族紀惠集團亦是其中之一，但其沽貨行動卻更為市場矚目，皆因該集團除了賣出自用總部之外，經常評論樓市而廣為大眾認識的集團行政總裁湯文亮竟連自住的物業都割愛出讓轉為租住單位，以至近期連集團背後真正話事人廖湯慧靄都出售名下物業。信報財經新聞 ・ 6 小時前
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
消防處再推「爆肌猛男月曆」 即日起接受預訂收益用於慈善
消防處去年推出「爆肌猛男月曆」引起網上轟動，而2026年月曆將繼續走「肌肉型男」路線。 消防處表示，各職系同事齊集加緊操練完美線條，為即將推出的消防處月曆「影輯靚相」。從宣傳片中可見，多位有型消防員拎起工具對鏡頭「擺pose」，更有靚女madam「俾心心」。影片結尾則有7名消防員大方脫去上衣一字排開，整齊劃一地大am730 ・ 21 小時前
部署冬奧 ｜美籍華裔美少女 奪美國花滑站女子單人冠軍
距離2026冬奧開幕，只剩不到3個月時間，各比賽選手已積極備戰。現時女子花板滑冰世界冠軍的劉美賢（Alysa Liu），剛奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。Yahoo 體育 ・ 1 天前
《大行》大摩列出港股最新焦點股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，列出港股、中概股及A股最新焦點股名單： 股份│較目標價潛在升幅 阿里巴巴(BABA.US)│26.7% 長江電力(600900.SH)│21.6% 寧德時代(300750.SZ)│26.6% 映恩生物-B(09606.HK)│60.5% 樂鑫科技(688018.SH)│40.4% 港交所(00388.HK)│16.1% 香港電訊-SS(06823.HK)│8.1% 國電南瑞(600406.SH)│10% 中石油(00857.HK)│12.9% 中國財險(02328.HK)│12.3% 匯川技術(300124.SZ)│32.9% 春秋航空(601021.SH)│5.9% 舜宇(02382.HK)│26.8% 騰訊(00700.HK)│6.5% 紫金礦業(02899.HK)│41.2% (wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變
林作因為JPEX案正式被起訴，上周提堂後獲准以30萬元保釋。作為女友嘅裕美當然奔波不停，但仍然keep住喺社交平台出postYahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
資生堂虧損502億震驚全球！日本美妝卻逆勢狂賣：2025四大必收神品一次看
以下四款是今年日本女生最關注、也最值得入手的代表作——從護手、保養、水光唇到限量彩妝，每一款都在市場低迷時依舊亮眼。No.1 無限肌緻 × 比得兔™ 撫紋美頸護手精華去年一推出就有漂亮表現的無限肌緻撫紋美頸護手精華，今年再度以 比得兔™ 連...styletc ・ 18 小時前