陳珮騏24歲美照曝 感嘆：原來我真的老了

[NOWnews今日新聞] 48歲的知名八點檔女星陳珮騏時常透過社群分享生活，喜愛跟粉絲紀錄日常的她，昨（10）日曬出一張自己24歲時的照片，她穿著大膽的牛仔背心對著鏡頭燦笑，感嘆：「原來我真的老了。」照片曝光後在網路上掀起許多討論。
陳珮騏曬出24歲照片 青澀笑容美翻網友
陳珮騏昨日在社群發文寫下：「每次發起狠斷捨離時總會翻出許多『驚嚇』提醒自己，原來我真的老了。」她提及自己模特兒時期的故事，感謝當時真心相待的老師以及經紀人，用了多年的藝名「陳騏」也是那時的老師幫忙取名的，對自己來說是一輩子難忘的感謝。
陳珮騏同時曬出了自己24年前拍下了照片，可以看見她笑得非常陽光，身穿牛仔繞頸背心，頭上戴著一副太陽眼鏡當成裝飾，盤腿坐在鏡頭前，看起來非常自然大方。
照片曝光後，有許多粉絲前往留言區寫下，「有一種很可愛的青澀感欸～無論是以前還是現在都好喜歡」、「哇！珮騏姊真的都沒什麼變欸」、「好美」、「珮騏姐年輕時很可愛，現在變得很漂亮」、「好有氣質。」
陳珮騏在1992年時以模特兒身分踏入演藝圈，2004年進入戲劇圈，出演《真情滿天下》獲得許多知名度，之後陸續在電視劇中飾演強勢女性角色，因此有著「台灣恰查某之光」、「女戰神」之稱。她私底下關心流浪動物也投入公益活動中，陸續領養許多小狗當成自己的家人；她也時常在社群分享自己的追星日常，最喜歡的團體的ASTRO，時常跟其他粉絲在網路上互動。
資料來源：IG
謝承均《百味人生》甩舊愛娶陳珮騏！被前妻王樂妍逼問：有愛我嗎
陳珮騏被媽媽怨「妳的存在讓我不幸」！哽咽嘆：到底是不是親生的
726大罷免／本土劇女神陳珮騏表態「籲選後1關鍵」：過好自己生活
