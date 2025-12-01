陳百祥北上踢波踢中對手重要部位 再同球證嘈交比賽 就事件傳要提早完賽

陳百祥近年同王晶組成「精裝明星足球隊」，不時北上作賽；身為大佬，陳百祥多次被指「球場惹火」，去年作賽時更被指直接將對手準備射12碼嘅波帶到中圈，難怪有網民笑指「球品好好」。

陳百祥

陳百祥

不過叻哥似乎唔打算收起狂野踢法，近日佢喺內地北賽時，被網民拍到同對手爭波時一腳伸向對手「重要部位」，中腳嘅球員「被拆祠堂」相當痛苦，但轉頭叻哥同對方拍拍膊頭示好，無心之失啩。而喺另一片段，叻哥同球證及對手球隊職員有爭拗。有內地網民指，球賽因叻哥事件而要提早完場。

廣告 廣告

陳百祥

喺精裝明星足球隊小紅書嘅片段中，陳百祥曾經話打和好開心，贏就更加好，「輸？冇可能！」，可見叻哥好勝心好強勁。今年中有網上片段流傳，指「精裝明星足球隊」嘅大佬陳百祥，北上作賽時疑似因為不滿對手偷波，居然出腳踢人。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！