陳百祥同TVB友好不再？鄧兆尊分析錢作怪「做乜返嚟做啲無謂嘢？」

炎明熹

炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」，又以佢領軍嘅「精裝明星足球隊」踢一場波點擊率十億百億為例，認為TVB最多人睇時都係講緊百萬幾人，難以相提並論，甚至直插「電視係黃昏事業」，令人相當震驚。

陳百祥

出身TVB、又曾經同陳百祥一齊踢過明星吹球隊嘅鄧兆尊，早前喺曾志豪、貴花田同王耀祖主持嘅《田豪祖3寶channel》直播中談及叻哥嘅言論，兆尊表示大致上認同，但亦都認為TVB喺上年紀觀眾層面仍有一定影響力，否則難以捧出3屆《中年好聲音》選手，只係市場比較細。兆尊亦表示叻哥所言非虛，村超（鄉村足球超級聯賽）真係有過億點擊率。

陳百祥不時帶精裝明星足球隊北上踢波

曾志豪問道陳百祥同TVB係咪仍有合作關係，兆尊估計叻哥應該同TVB係「一年一show」制合約，由於年資有咁上下，一個show嘅show錢應該有幾萬蚊。至於係咪「鬧翻」，兆尊就話「冇人會斷一個關係，最多都係唔理你啫。」。對於叻哥近年少有參加大show，兆尊舉例「一個五萬蚊蘋果同一個十蚊蘋果，你會買邊個？咁梗係買十蚊嗰個啦，我用一個叻哥，等如用十個錢嘉樂，咁我梗係用錢嘉樂啦」。

鄧兆尊早前喺曾志豪、貴花田同王耀祖主持嘅《田豪祖3寶channel》直播中談及叻哥嘅言論

鄧兆尊同時指出，現時陳百祥喺內地做一場直播帶貨嘅價錢遠超TVB show錢，「我做乜要山長水遠返嚟tvb，做啲咁無謂嘅嘢？」，兆尊更以自己為例「內地活動出場費以我咁嘅級數都有幾十萬，我宣布有個咁嘅活動，出場到一到，咁就幾十萬，我喺呢間公司(TVB）打一年工都冇啦」。不過節目中都有提及TVB非一無是處，唔少藝人回巢拍劇都係因為TVB仍有一定影響力，又以TVB甘草李國麟為例。鄧兆尊指現時李國麟嘅社交平台追蹤數有一百萬，佢自己都冇咁多，而且李國麟出親直播都一定以佢嘅經典角色名稱做介紹，證明TVB劇深入民心至今。

