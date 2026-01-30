陳百祥寸鄧兆尊「靠父幹」才擁12億身家 兆尊：前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅

吳家樂、鄧兆尊一起在網台「娛樂好好玩」，談論娛樂圈發生的熱話，陳百祥近日出席活動時指鄧兆尊「靠父幹」才有這麼多身家，鄧兆尊於網台節目中回應事件。

吳家樂、鄧兆尊於「娛樂好好玩」談及「陳百祥寸鄧兆尊靠老竇」，並大談對此的看法。陳百祥最近於活動上被問及對鄧兆尊有12億身家傳聞的看法，陳百祥回應指：「兆尊因為老竇叻所以先有咁多。有冇人請過鄧兆尊做直播丫？我𠵱家做直播就8位數字嘅。」吳家樂指鄧兆尊做直播也很厲害，鄧兆尊指自己沒有8位數字。吳家樂認為：「叻哥出嚟講嘢，我哋用幾個字形容——語不驚人......」鄧兆尊補充：「誓不休。」吳家樂覺得：「叻哥講呢啲說話係同佢個人設成正比。」鄧兆尊覺得：「冇咩攻擊性嘅。佢只不過聽到人哋咁講，我邊可能有咁嘅家底，邊有丫？叻哥都知我冇啦。」

二人其後繼續談論此話題，鄧兆尊表示：「前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅。叻哥同我講嘅嘢，我係會接受嘅，但你叫我去批評佢呢，我唔會嘅。」吳家樂說：「唔係批評，回應姐。我𠵱家變咗網民，你回應吓叻哥對你嘅評論丫。」鄧兆尊回應：「可能因為內地嘅流量定咩，我唔知道，但佢做呢樣嘢一定係有要求佢先會做，至於佢係咪攻擊我呢？我唔覺得佢攻擊我。」吳家樂和應：「唔算。我跳返出嚟，我都覺得唔算。」鄧兆尊續說：「即係我同佢踢咁耐波都未跛過，冇攻擊過我，冇攻擊過我。」吳家樂謂：「咁又係喎，因為佢連自己友都踢嘅，佢唔踢你，即係對你唔錯。」鄧兆尊認同道：「對我唔錯。十幾廿年喎，未傷過喎。」吳家樂笑言：「佢踢過我好多次㗎喇。」鄧兆尊謂：「大家接觸嘅嘢可能唔同。呢樣嘢呢，我哋唔可以咁講，佢有自己嘅成就，有自己嘅Character，可能繼續Carry On落個Character裏面，我哋只有配合佢。」吳家樂拿出手機：「不如我哋打畀佢。」 二人有計劃邀請陳百祥上節目一同聊天。