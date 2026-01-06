陳百祥帶足球隊藝人玩職業踢吸金 黃長興自爆酬金

陳百祥（叻哥）2024年離開香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊，並搵來馬國明、洪天明、謝天華、陳展鵬及吳卓羲等人加入。陳百祥日前出席活動時寸爆TVB，直指電視行業已經係夕陽事業，又表示「而家冇人需要靠TVB」；佢又自爆精裝明星足球隊喺內地好受歡迎，一星期踢足3日職業踢，帶住鍾意喺內地表演嘅藝人吸金，認為個個都有嘢撈就係佢係最開心嘅事，例如黃長興、梁烈唯、王秀琳等人都簽晒公司做直播及商演，又指有好多圈中人主動叩門，不過佢就接唔到咁多人。

日前，精裝明星足球隊成員之一黃長興出席《仁濟慈善盆菜宴》活動，並接受媒體訪問，直言酬金唔係搵好多，可以話係一個參與嘅費用，但就覺得一班人去踢波去交流好有意義。黃長興又提到，其實自己本身玩開手球，唔係好識踢波，但陳百祥就叫佢試下，可以守龍門先，試過幾次之後就被陳百祥收咗入隊。

