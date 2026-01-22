專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
陳百祥曬九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年處半退休狀態，其人生大起大落，老來居於九龍塘複式豪宅，據說該幢樓齡約30年、佔地達4.000呎的豪宅身價逾億港元，阿叻與69歲太太黃杏秀（秀姑）在家中養狗、種花、養魚，更不時讓好友來參觀作客，生活極其悠閒。日前有內地女網紅到來探訪，非但令阿叻的豪宅裝潢盡現，更令久未一月露面的秀姑真實狀態曝光。
影片可見，小紅書「愛生活愛香香」女博主與丈夫及兩名幫傭來到阿叻家中，他與秀姑「夫妻檔」一起迎接，而秀姑染了一頭紫髮，以髮夾把長髮紮起，身穿粉紅色外套，熱情地與客人打招呼，大家談笑風生，而且健步如飛，看來狀態很好。
片中見到阿叻家中大廳十分闊落，空間感十足，當中設有大大的神壇，擺放了許多秀姑恭奉的佛像，但阿叻則報稱自己信天主教，而他踢波時的大量奬盃亦有擺放出來，貫徹其愛認叻的個性。
當走到花園時，看到有一個約1米高、2米闊、1米長的魚缸，裝置在離地約1米的位置，內裏養了多條錦鯉。阿叻笑稱這是「風水魚」，表示「（魚）胖我就有錢，瘦就沒有錢」。他又透露張國榮（2003年4月1日）離開前約一個月，他跟譚詠麟去了張國榮的家，「他將所有錦鯉都送給我，那一天他死了，這些魚全都死了，都跟他走」，指大約有30多條錦鯉，更強調事件是真的。
影片中，阿叻談及跟太太的相識經過，稱當年剛在中東回港，譚詠麟叫他去派對，然後就介紹他認識了黃杏秀，並笑稱阿倫是他們的「媒人」。至於為何兩人沒有孩子，阿叻直言有很多理由，又爆出秀姑當年患病險死的事件。因秀姑當年是當紅花旦，最後拍攝劇集《十三妹》時「盲腸穿了」而不自知，還以為是「女人病」而打了抗生素，直至三個月後才知道是盲腸穿了，要做很大型手術，前後做了半年，阿叻形容「所以甚麼都割掉了，她很多東西沒有了，空空的，所以她不能生孩子」。阿叻指秀姑因此養了很多馬、很多狗、很多貓，「她的母愛都放在那裏」。
其他人也在看
何永賢曾國衞據報短期內離任 兩人未正面回應｜Yahoo
《明報》今日（22 日）頭版報道，指近日從多於一個渠道獲得消息，政府短期內將有高層人事變動，至少涉及兩名問責局長。房屋局局長何永賢和政制及內地事務局局長曾國衞昨日（21 日）被當面詢問是否即將離任，兩人都沒有正面回應。政府發言人就表示，不會回應揣測性報道。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
陳自瑤公開可愛舊照 網民激讚：由細到大都咁靚女
現年44歲嘅陳自瑤（Yoyo），近年積極發展事業，憑劇集《寶寶大過天》於TVB《萬千星輝頒獎禮2021》勇奪「最佳女配角」，又喺前年以女一身份演出劇集《婚後事》，被激讚演技大爆發。佢雖然已經係一孩之母，但多年來無論身材定係外貌都保養得宜，仍然充滿少女感，近日佢緊隨潮流，喺社交網站上載一系列成長舊照，隨即吸引大批網民留言，大讚佢由細靚到大。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
尖沙咀山林道私家車遇查突逃走 兩警跌倒受傷 警方追緝28歲男司機｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】尖沙咀昨（21 日）發生狂亂駕駛及襲警案。晚上約 11 時 31 分，警方西九龍總區交通執行及管制組於尖沙咀山林道與彌敦道交界進行反醉駕行動，期間截查一輛私家車時，28歲男司機突然開啟車門逃走，導致兩名警員跌倒受傷，警方正追緝涉案司機。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
60年一遇「赤馬紅羊劫」會有大事發生？2026年這4個生肖小心易中招
「赤馬紅羊劫」是什麼？未到 2026 年就已經聽到這個名字。這是中國歷史上一個極之神祕的周期規律，所謂「赤馬」指 2026 丙午年，「紅羊」則是 2027 丁未年，丙、丁屬火，對應赤紅色，故名思義就是火氣最旺、動盪最劇烈的兩年。那麼，2026 年「赤馬紅羊劫」有什麼要注意？Yahoo Style HK ・ 6 小時前
張佳添再被爆有新女 火速發文踢爆係2年前舊相 唔認甄詠珊係女友但「曾經有交往過」
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音》評審而為人熟悉，去年添sir突然連環爆緋聞，先係傳佢力追TVB高層樂易玲（樂小姐），之後再被網媒拍到同黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)喺商場攬抱和搭膊Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
駐天津主任被炒｜在天津生活本來可以「打贏99%香港公務員」
駐天津主任鄭震生自爆受款待被解僱，而且因涉違返防賄條例，據報案件已轉介執法部門跟進。事件除了揭示香港公務員清廉議題（見另文），還有多項啟示，其中翻查天津酒店的預訂價格，是次成為焦點的同類套房價格約3000港元，對比香港最平也要12000元，便宜足足75%；天津消費水平大幅低於香港，若然該合約主任能夠用香港人工在天津生活，本來可以「慢慢摵」，可惜已經成為泡影Yahoo財經 ・ 4 小時前
翻閹公務員收利益兼放上網 勾起市民想當年.....
駐天津聯絡處主任鄭震生曬商務艙、酒店套房及私人船艙惹爭議，政府指涉違《防止賄賂條例》即時解約，觸發市民憂慮廉潔倒退，香港清廉指數亦持續下滑。Yahoo財經 ・ 6 小時前
阿嬌鍾欣桐甩易胖體質！45歲生日重回顏值巔峰 靠「211飲食法」5天就能瘦！
她坦言，自己本來就是容易囤積、代謝偏慢的易胖體質，胖的時候連喝水都能重1斤！所以比起追求短期爆瘦，她更在意的是「怎麼吃才不容易再反彈胖回來」。而下面這套阿嬌親自實踐的飲控方式，重點其實很生活，照著做她說5天就能穩定瘦下來。阿嬌主要遵循的是簡化版的211飲食法，...styletc ・ 3 小時前
「大隻Rocky」鄭健樂被貼街招後發文「總遇上爛人爛事」 崔碧珈：不會做「陰濕」事
有「大隻Rocky」之稱的前香港先生鄭健樂繼追求崔碧珈失敗後，近日又被貼街招，Rocky於社交平台分享個人感受，相信是回應近期的事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
鄭震生獲款待被炒｜陳祖光：公僕須清廉正直 華員會代表憂影響公眾對駐外人員觀感｜Yahoo
特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生因為在網上自揭去年 5 月前往澳門期間，獲噴射飛航高層「摯友」安排私人艙室，履新兩日即被政府終止合約，政府並表示案件有違反《防止賄賂條例》之嫌，已把個案轉介執法部門跟進。選委界立法會議員，曾任警察隊員佐級協會主席的陳祖光今早（22 日）在電台節目表示，「清廉正直」是一般市民對公務員的期望，公務員如果面對別人給予利益，不論對方是否跟自己有公務往來，是否純屬朋友關係都應該拒絕。華員會秘書長蔡冠龍亦在同一節目表示，政府有向公務員提供充足基礎培訓，包括教授《防止賄賂條例》和《公務員守則》，公務員面對可能收受利益的場合，已經被培養得相當謹慎，「有抽獎都唔放自己張飛落箱。」Yahoo新聞 ・ 4 小時前
中年好聲音4 ｜藝人代表「貓女郎」登場引發「腹式呼吸之爭」 肥媽肚腩被取笑鬧爆周國豐
《中4》70強於上周日正式誕生，本周日（25日）晚播出的第九集，70強將迎來「一對一PK賽」，爭奪40個晉級名額。PK賽出場次序由抽籤決定Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
天頌苑保安變「人肉CCTV」 開工胸口夾Cam錄影收音 網民：咁過年點收利是？
天水圍居屋天頌苑近日向住戶發通告，指為提升屋苑保安質素，保安人員將開始使用「音視頻紀錄儀（Body Worn Video Cameras）」，即類似警方「隨身攝錄機」的裝置，可同時錄影及收音，用作記錄現場情况。通告在網上流傳後引起討論，有人支持稱可保障前線保安「自保」及處理糾紛時留證；亦有聲音憂慮私隱及實際成效，形容保安變相成為「人肉 CCTV」。28Hse.com ・ 23 小時前
張繼聰謝安琪結婚19周年，愛情保鮮秘笈要有「儀式感」，網民評：頂爛市之鬼！
張繼聰謝安琪結婚 19 周年，瘋狂寵妻放閃網民評論指「頂爛市之鬼」！張繼聰謝安琪 2007 年結婚，育有一子一女生活美滿，最近張繼聰於社交媒體發佈結婚 19 周年「放閃相」，並指自己會「繼續努力爭取成為『全港最肉麻老公排行榜』頭果批」，香港音樂製作人王雙駿 Carl 叔叔留言指「真係有人嬴到你咩？？」，超強「老公力」閃爆全網！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
43歲賈玲狠減110磅無反彈，零修圖時裝周街拍照掀熱話！瘦成閃電全靠「青瓜減肥法」，14日減肥食譜公開
米蘭時裝周星光閃閃，在Prada大騷的街頭上，看到中國著名一線影星賈玲。之前她因為拍攝《熱辣滾燙》電影而狠減約50kg，當時已經令人眼前一亮。電影過了近兩年，現在看到賈玲還是瘦 ！她在米蘭時裝周街拍照在零修圖的情況下，氣場還是很強，到底當年她是如何成功減肥減50kg瘦下來呢？來看看賈玲減肥故事！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
蔡卓妍與健身教練Elvis譜姊弟戀 男友疑已入主億元香閨同居試婚
現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）自從2023年與「百億麻雀館太子爺」石恆聰結束6年情後，雖曾傳出復合消息，但最終另爆新戀情！早前阿Sa已親口承認與年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）相戀，更一改過往低調處理感情事的作風，看來對這段「姊弟戀」全情投入。日前阿Sa出席活動時被問及是否已確定Elvis的地位，她即甜笑回應「都可以刪走緋聞兩隻字嘅」、「依家開心咪得囉！」，完全是沐浴在愛河中的模樣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
政制及內地事務局稱已終止鄭震生合約 個案交執法部門跟進
政制及內地事務局表示，即時終止鄭震生的特區政府駐天津聯絡處主任合約，並將個案轉介執法部門跟進。政制及內地事務局回應傳媒查詢時表示，就鄭震生在社交媒體發文所引起的關注，局方進一步調查後，認為他在早前乘船前往澳門時座位獲「升級」的事件，有違反《防止賄賂條例》下有關公務員未經許可接受利益的規定之嫌，已把個案轉介執法部門跟進。當局指出，鄭震生是政制及內地事務局的合約員工，局方已決定即時終止其合約。（BC)#鄭震生infocast ・ 10 小時前
何超雲晒「男友視角」泰國旅遊照 與新歡鬍鬚男合照互動親密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）被揭與高級消防隊長男友Douglas於2022年拍拖及訂婚，惟去年8月何超雲清空社交平台上所有與Douglas嘅合照惹分手疑雲。去年11月，何超雲於一場男閨蜜生日會中與一名神秘鬍鬚男互動親密，被指對方疑似係新歡。日前，何超雲於社交平台連環分享到泰國旅遊嘅限時動態照片，其中一張更是與該鬍鬚男嘅合照，疑令戀情浮面。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
繼母虐死女童伏法 生母擬棄民事訴訟
【on.cc東網專訊】福建省莆田市一名時年12歲女童生前遭到繼母許金花虐待，直至2023年在家死亡。案經兩次審理並宣判，許女被判死刑。最高人民法院近日依法作出裁定，核准許女死刑。周二（20日）上午，許女終於伏法。on.cc 東網 ・ 4 小時前
UNIQLO:C超好著「神級棉褲」日本官網大推！棉褲有褲骨無褲骨兩版本，可自由束腳褲
想要一條舒適到像居家服，但出門穿又有型的褲子嗎？UNIQLO:C系列棉褲，近期在日本官網和社群上收獲不少好評，被許多網友稱為「神級棉褲」！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
菲女記者資助恐怖主義罪成囚最少 12 年 聯合國報告員：對新聞工作的報復
菲律賓法院今日（22 日）裁定一名 26 歲女記者資助恐怖主義罪名成立，最少監禁十二年。新聞業團體認為控罪屬揑造，記者因其報道批評警方與軍隊而被標籤為顛覆分子，判決是歪曲司法。案中女記者已未審先監禁六年，其 28 歲室友亦同受罰，代表律師已揚言上訴，並關注到目前尚有多宗同類案件。Yahoo新聞 ・ 33 分鐘前