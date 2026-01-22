陳百祥曬九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」

陳百祥晒九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」

76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年處半退休狀態，其人生大起大落，老來居於九龍塘複式豪宅，據說該幢樓齡約30年、佔地達4.000呎的豪宅身價逾億港元，阿叻與69歲太太黃杏秀（秀姑）在家中養狗、種花、養魚，更不時讓好友來參觀作客，生活極其悠閒。日前有內地女網紅到來探訪，非但令阿叻的豪宅裝潢盡現，更令久未一月露面的秀姑真實狀態曝光。

阿叻的九龍塘大宅樓底高，大廳空間感十足。（小紅書@愛生活愛香香）

影片可見，小紅書「愛生活愛香香」女博主與丈夫及兩名幫傭來到阿叻家中，他與秀姑「夫妻檔」一起迎接，而秀姑染了一頭紫髮，以髮夾把長髮紮起，身穿粉紅色外套，熱情地與客人打招呼，大家談笑風生，而且健步如飛，看來狀態很好。

賓客帶來的兩位幫傭都是阿叻影迷，高興地索取簽名。（小紅書@愛生活愛香香）

片中見到阿叻家中大廳十分闊落，空間感十足，當中設有大大的神壇，擺放了許多秀姑恭奉的佛像，但阿叻則報稱自己信天主教，而他踢波時的大量奬盃亦有擺放出來，貫徹其愛認叻的個性。

阿叻大宅花園設有超大魚缸，他指張國榮離世前一個月，曾把30多條錦鯉相贈，但在張國榮離世當天全死了。（小紅書@愛生活愛香香）

當走到花園時，看到有一個約1米高、2米闊、1米長的魚缸，裝置在離地約1米的位置，內裏養了多條錦鯉。阿叻笑稱這是「風水魚」，表示「（魚）胖我就有錢，瘦就沒有錢」。他又透露張國榮（2003年4月1日）離開前約一個月，他跟譚詠麟去了張國榮的家，「他將所有錦鯉都送給我，那一天他死了，這些魚全都死了，都跟他走」，指大約有30多條錦鯉，更強調事件是真的。

阿叻爆出太太黃秀姑當年盲腸穿了而不自知，結果割掉很多器官，所以不能生孩子。（小紅書@愛生活愛香香）

影片中，阿叻談及跟太太的相識經過，稱當年剛在中東回港，譚詠麟叫他去派對，然後就介紹他認識了黃杏秀，並笑稱阿倫是他們的「媒人」。至於為何兩人沒有孩子，阿叻直言有很多理由，又爆出秀姑當年患病險死的事件。因秀姑當年是當紅花旦，最後拍攝劇集《十三妹》時「盲腸穿了」而不自知，還以為是「女人病」而打了抗生素，直至三個月後才知道是盲腸穿了，要做很大型手術，前後做了半年，阿叻形容「所以甚麼都割掉了，她很多東西沒有了，空空的，所以她不能生孩子」。阿叻指秀姑因此養了很多馬、很多狗、很多貓，「她的母愛都放在那裏」。