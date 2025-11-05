陳百祥爆曾志偉入TVB做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做

炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥早前回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」，又以佢領軍嘅「精裝明星足球隊」踢一場波點擊率十億百億為例，認為TVB最多人睇時都係講緊百萬幾人，難以相提並論，甚至直插「電視係黃昏事業」，令人相當震驚。

陳百祥

陳百祥尋晚出席《歡樂今宵》聯歡晚宴，喺訪問時再被問到早前公開指「冇人要靠TVB」嘅言論，有冇被老友兼TVB總經理曾志偉私下叫佢唔好講太多？叻哥直言「佢（曾志偉）可以叫我唔好講咩？我係我，佢係佢」，又強調只係講事實，並非針對TVB或曾志偉。不過陳百祥重申電視行業都係黃昏事業。「呢個行業係蝕緊錢，大方向係咁。我一早諗咗啦，.COM嘛，一定係網上呀嘛，而家有支付寶、PayMe，所以直播先至咁成功，咁梗係要轉型。我哋掂下都八位數字嘅直播，TVB點樣做到啊？做唔到㗎嘛！佢（TVB）得百幾萬人睇，20點咋嘛；我做《運財至叻星》AVERAGE都有30點呀，咁係咪一路落緊低潮呀？邊個都救唔到。唔關曾志偉事，唔關任何人事，係個行業嘅事。我冇針對佢亦冇針對TVB，我係講咗真話出嚟啫。」

陳百祥受訪時大爆曾志偉入TVB原因！

不過陳百祥同時認為電視行業既是黃昏行業，都應該一定要存在。「黃昏事業唔代表執笠，等於而家好多鋪都空租，大家都唔去賣嘢咩？電視台要有轉折咋嘛。」陳百祥表明曾經以好友身份力勸曾志偉唔好做TVB高層，因為電視冇得做，但隨即爆出更驚人猛料。「佢（曾志偉）入去唔係因為電視冇得做，你知佢想入去做咩?佢入去係想炒咗余詠珊咋嘛！唔係想做野吖嘛，你地要我講真話咪講你聽囉」。記者聽完紛紛起哄，本來叻哥想閃人都被追問點解曾志偉要炒余詠珊，佢就話「因為舊時東方魅力余詠珊係打佢（曾志偉）工，入咗去TVB之後余詠珊唔聽佢講，你唔覺佢同志偉好CONFLICT咩之前？嗰陣時曾志偉冇（得）話事」。

企喺陳百祥側邊嘅TVB娛樂新聞台主持許文軒當堂面有難色

陳百祥講嘅應該係余詠珊主理TVB綜藝節目嘅年代，曾志偉嘅身份係藝人。叻哥又補充「你老細突然做咗你伙記，伙記唔聽你講，做返佢老細咪梗係炒咗佢囉！就係咁簡單」。陳百祥越講越起勁，就連當年佢老友「殼王」陳國強入主TVB嘅由來都講埋。「PAY TV嘅TVB係我出糧俾余詠珊入去做，我地先收購到TVB」。在場記者夠晒料交貨，但企喺陳百祥側邊嘅TVB娛樂新聞台主持許文軒就面有難色……你估以上內容有邊段喺TVB出得街？

