美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和，同場出席賀晨曦足球隊班主周文曦與前TVB藝員崔加寶嘅兒子婚宴完全零交流，阿叻亦曾指自己退休後只有踢波，唔似阿倫仍喜歡開巡迴演唱會，更以譚生稱呼對方。日前，阿倫於社交平台PO出慶祝75歲生日宴會照片，曾志偉、彭健新、陳友、狄波拉，以及阿叻都有現身賀壽，阿倫、阿叻和曾志偉更興奮碰杯。阿叻又喺昨日（25日）分享一段與阿倫嘅回憶影片，粉碎反目之傳聞。
阿叻分享一段影片祝賀阿倫生日，寫道：「我們兩兄弟相加150歲，相識60年有什麼沒經歷過，阿倫生日快樂 #譚詠麟 #陳百祥」影片中不乏二人過往踢波畫面及年輕6時嘅照片，影片配以字幕寫道：「大家都75歲了，足足60年兄弟情，有些時候我們還像小時候一樣，我們一起以青蔥青年變成如今的圈中老炮，我們都很清楚流言是娛樂圈的調味料，比流言更長久的永遠是我們的兄弟情，我們繼續一起笑看風雲。」唔少網民見到阿倫和阿叻合體都表示好開心：「65歲以後對金錢的渴望越來越小了，感情會厚重很多。」、「都75啦，鬥氣有咩謂啊。做翻老友記米幾好！」、「人生難得一知己，況且成六十年！珍惜」、「又看見你們合體真的好開心啊」等等。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」
曾演出電影《29+1》嘅男演員楊尚斌(Ben)驚傳於本月中（11日）離世，終年43歲。楊尚斌嘅弟弟Benedict喺楊尚斌facebook發訃聞公布哥哥離世消息Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
屯門謀殺案拘 13 人｜滙豐遭證監會罰 420 萬｜向太豪氣加贍養費 20 倍｜8 月 26 日・Yahoo 晚報
晚安！今日係 8 月 26 日，星期二。天文台預測明日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區或有狂風雷暴，氣溫介乎 28 至 34 度，日間部分時間酷熱，最高紫外線指數約 11，屬極高水平，市民外出要注意防曬及多補水。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
佘詩曼「七魔女」閨密團「拋夫棄子」外遊 文頌嫻連續兩年缺席惹網民猜疑
由佘詩曼、湯盈盈、文頌嫻、梁靖琪、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」藝人閨密團，多年來姊妹情深，就算各有各忙，仍不時會開心聚會，互相祝賀慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
足本全片｜屯門亦園路謀殺案拘13人 警方交代案情
【Now新聞台】一名51歲男子，本周一被發現倒斃在屯門亦園路近港深西部公路橋底一部七人車旁，警方調查後列為謀殺案處理，新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几簡報案情時指，經剖屍發現死者右邊頭部有刀傷，疑被斬傷血管後失血過多致命。 鄧翊几又稱，經初步調查及翻看閉路電視片段顯示，死者當日凌晨一時駕車離開新生村寓所時，曾被兩部私家車前後攔截，其後遭約十名男子持刀指嚇，當中有人持刀從後斬傷死者頭部，並將他押上七人車帶走，死者其後被發現伏屍亦園路。調查發現案件疑涉及非法活動金錢糾紛，警方於昨日及今日分別在多處地方拘捕十三人，包括10男3女，相信仍有涉案者潛逃。#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
差點成為五虎將！Theseus 忒修斯爆試鏡角頭
[NOWnews今日新聞]成軍10年的雙人團體Theseus忒修斯，由劉正和翔煜組成，近期推出第二張專輯《未擇之路（凡勢我）》。在宣傳新歌時，翔煜意外爆料，主唱劉正曾面試過電影《角頭》，差點成為劇中的...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
最後一架 R35 GT-R 出廠，英雄遲暮東瀛戰神落幕！
文章來源：Qooah.com 日產 R35 GT-R 的最後一架車在日本出廠，該車為午夜紫色的高級版 T-Spec，面向日本客戶。該消息意味著一代傳奇車型的落幕。 據日產 CEO 兼總裁 Ivan Espinosa 的說法，「對於全球眾多 GT-R 的粉絲，我想告訴你們，這並不是永遠告別GT-R，讓 GT-R 銘牌有一天回歸，是我們的目標。」 日產 R35 GT-R 於最早在 2007年發佈，至今歷經6次迭代，生產時間長達18年，總計生產約48000架。最後出廠的日產 R35 GT-R 搭載 3800cc V6 Twin-Turbo 引擎，最大功率為578匹，0-100km/h 加速僅2.9秒。 讓日產 R35 GT-R 封神的是 7分29秒03的紐北單圈成績，打破四座量產車最快單圈時間記錄，相比保時捷 997 GT2 快2秒，成為當時世界最快量產車，是紐北性能標桿，被車迷譽為「東瀛戰神」。 一直以來日產 R35 GT-R 的外觀改動很小，所以其辨識度極高的外觀也是讓其成為一代經典神車的重要原因。 至於日產 R35 GT-R 為什麼停產的原因，日產全球產品主管皮埃爾·洛因曾表示，由於車Qooah.com ・ 3 小時前
被酸靠Junior才買房 林萱瑜氣炸曬婚前財力
[NOWnews今日新聞]女星林萱瑜去年跟Junior（韓宜邦）踏入婚姻，婚後兩人一起買了一間中古屋。作為未來愛的小窩，目前正在重新裝潢中，因此她也時常透過社群分享新家的裝潢狀況，沒想到卻引來酸民攻擊...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
富咸將帥投訴VAR不公：約賀推人犯規
【Now Sports】富咸周日逼和曼聯1:1，但領隊馬高施華和中堅奇雲巴斯，均不滿今場的VAR判決。富咸上半場曾在防守角球犯規，被判罰12碼，但曼聯隊長般奴費蘭迪斯當時主射宴客；下半場，紅魔再靠角球由約賀建功，但入球前有用手推了奇雲巴斯（Calvin Bassey）的嫌疑，而馬高施華批評了VAR這兩個判決。「我想解釋，但不能。」馬高施華賽後這樣說：「上半場，他們的解讀是奇雲巴斯侵犯了曼治，但在半秒前，梳爾侵犯了蒙尼斯，他們卻看不到，難以置信；到了曼聯下半場的入球，我想全世界都看到了，約賀推擠了巴斯，然後頭槌頂入......我總是希望判罰尺度要一樣，但我很高興看到在這個本來不該出現的入球後，我們作出回應並扳平。」巴斯也談到這兩次事件：「回頭看，我可能用力過猛了（拉扯曼治），慢動作回放，就肯定是犯規，但VAR應該考慮到力量的差異，如果對手和我體型一樣，或許情況看起來沒那麼糟糕。然而，曼聯的入球，顯然是犯規，他（約賀）用兩隻手擋住了我的後背，阻止我觸球，為自己創造了優勢。」now.com 體育 ・ 1 天前
中年好聲音4｜參賽者搭警車到電視城參加海選 被質疑真偽點知真有其事
TVB歌唱真人騷《中年好聲音》系列，吸引一班唱功一流嘅隱世中年參賽者參加，節目播出後好評如潮，近日《中年好聲音4》海選如火如荼進行中，吸引來自不同階層及海外人士參加。喺前日（24日），有位來自台灣嘅參賽者，因迷路嘅關係，竟然坐警車前往將軍澳電視城。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
屯門亦園路謀殺案︱警方拘捕 13 人涉謀殺、非法禁錮等罪 涉金錢糾紛 有疑犯潛逃海外︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門藍地亦園路橋底昨日（25 日）一名男子被發現當場死亡，警方在附近一輛私家車上發現血跡。警方今日交代案情，死者頭部受刀傷失血致死，調查發現十多人曾在村屋外攔截死者，及有人從後斬向死者的頭部，再將他劫持帶走，最終失血致死，被棄屍於橋底。警方一連兩日拘捕共 13 名人士，包括案中主腦，相信仍有兇徒潛逃海外。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
世界盃外圍賽 ｜肥安點巴西兵 尼馬 洛迪高落選
巴西國家隊主教練安察洛堤公佈出戰世界盃外圍賽對智利及玻利維亞的23人大軍名單，再次將尼馬排除在外，這已是他接任後第二次未有徵召這位巴球球星。至於他在皇家馬德里的兩部前部下，亦同樣未有入選。Yahoo 體育 ・ 18 小時前
蔡依林引爆大陸網友晚上9:30睡覺！看她學生妹穿搭＋Hello Kitty立體黑包，感嘆根本青春無極限
近日蔡依林又在IG限時動態連發多張私下工作照，不只「工作造型」甜出新境界，手上的黑Kitty貓造型後背包更成為全場焦點。網友大嘆：除了愛睡覺，蔡依林還很有童心喜歡小孩的東西！看著44歲的她，一身制服風穿搭、搭配雙髮夾與自然笑容，完全就是新生代女團成員即視感，根本看...styletc ・ 15 小時前