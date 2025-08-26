陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料

譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和，同場出席賀晨曦足球隊班主周文曦與前TVB藝員崔加寶嘅兒子婚宴完全零交流，阿叻亦曾指自己退休後只有踢波，唔似阿倫仍喜歡開巡迴演唱會，更以譚生稱呼對方。日前，阿倫於社交平台PO出慶祝75歲生日宴會照片，曾志偉、彭健新、陳友、狄波拉，以及阿叻都有現身賀壽，阿倫、阿叻和曾志偉更興奮碰杯。阿叻又喺昨日（25日）分享一段與阿倫嘅回憶影片，粉碎反目之傳聞。

阿叻分享一段影片祝賀阿倫生日，寫道：「我們兩兄弟相加150歲，相識60年有什麼沒經歷過，阿倫生日快樂 #譚詠麟 #陳百祥」影片中不乏二人過往踢波畫面及年輕6時嘅照片，影片配以字幕寫道：「大家都75歲了，足足60年兄弟情，有些時候我們還像小時候一樣，我們一起以青蔥青年變成如今的圈中老炮，我們都很清楚流言是娛樂圈的調味料，比流言更長久的永遠是我們的兄弟情，我們繼續一起笑看風雲。」唔少網民見到阿倫和阿叻合體都表示好開心：「65歲以後對金錢的渴望越來越小了，感情會厚重很多。」、「都75啦，鬥氣有咩謂啊。做翻老友記米幾好！」、「人生難得一知己，況且成六十年！珍惜」、「又看見你們合體真的好開心啊」等等。

