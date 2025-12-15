陳皮年份虛標產地工藝造假 廣東廣西調查

【on.cc東網專訊】內媒近日接到群眾舉報，反映陳皮市場存在年份虛標、產地及工藝造假等問題，上千元（人民幣，下同）一斤的「年份陳皮」亦可能名不副實。有直播間主播爆料，八成市面上所謂廣東新會陳皮實為廣西陳皮。廣東省江門市新會區市場監督管理局周一（15日）發布通報，就陳皮問題開展專項查處行動。

廣西欽州市浦北縣是茶枝柑重要種植基地，其果皮是浦北陳皮唯一原料。有企業負責人透露，為緩解資金佔用壓力，一種名為「輕工藝」的速成加工方式，正在部分陳皮生產企業流行，僅需一個月就能將新採收的茶枝柑果皮處理為外觀近似3、5年自然陳化過的陳皮，大幅縮短陳化周期、降低企業的營運成本。浦北自然陳化5年陳皮批發價每斤150至200元（約165至220港元），企業造假「工藝皮」成本僅約70元（約77港元），高額利潤促使更多商家放棄自然陳化、鋌而走險。

其中在浦北縣柑浦堂健康產業有限公司分揀車間，可見大批量造假陳皮，同一批「工藝皮」因加工受熱差異形成色差，被分揀標註為3年、5年等不同年份。負責人透露，不同年份「工藝皮」本質相同，但標5年款可賣500元（約550港元）一斤，標10年款可賣1,000元（約1,100港元）一斤，僅憑外觀就能翻倍抬價，利潤超成本逾10倍。此外，浦北與新會陳皮原料同為茶枝柑，新會較高生產成本使當地部分頭部商家常年從浦北拿貨。在柑浦堂分揀倉庫亦可見大量標註「新會陳皮」、「新會特產」的紙箱正打包廣西「工藝皮」，每日批量發往新會。

浦北縣市場監督管理局周一通報，已針對縣內經營主體產銷「速成工藝陳皮」等問題成立聯合調查組，開展全面調查，並採取封存相關物品、固定證據等措施。江門市委、市政府亦成立多部門以及新會區政府參與的聯合執法工作組，兵分六路連夜奔赴涉案的6家生產經營主體開展專項查處行動，立案嚴查以次充好、虛假標註產地、侵犯知識產權等違法行為。

