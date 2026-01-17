陳祖光冀立侮辱公僕罪 卜國明倡工程多試用創新技術(陳佩彤報道)

【Now新聞台】新一屆立法會中，部分議員曾擔任公僕數十年，由行政機關轉到立法機關，他們會如何運用過往的經驗？又有甚麼政策想推動？

做了超過30年警員的陳祖光首次參選，就成功從選委會界別晉身立法會，是第一個警察出身議員。他稱其出身與社會各界，包括商界都可傾談。

立法會議員(選舉委員會)陳祖光：「我在警隊和政府出來，反而沒有其他商界負擔，變成我是很客觀，所以很多商界選委都很支持我。不同政黨對我都很友善，很多問題都表示可以合作，我們可以因應議題合作，是其是，非其非。」

以往在警察隊員佐級協會擔任6年主席，代表警員發聲；現在轉為議員，仍然離不開保安、公務員等議題，同時考慮推動侮辱公職人員罪。

陳祖光：「其實現在有很多市民都支持警察，當然防微杜漸。看一個問題，不是說社會平靜或不平靜才推一條法例，是應該看條例需要或不需要。有一個法律是能夠保障公職人員執行職務，這個是大大加強公職人員的效率，亦都有一個教育作用，就是令到一般市民有一個對警察或公職人員有種尊敬的心。」

有公職人員背景的還有工程界卜國明，加入政府近40年，曾任土木工程處處長；轉換身份成為代議士，他指自己的公職經驗有助了解政策理念。

立法會議員(工程界)卜國明：「我是熟悉政府運作，我是明白政策制定，很多時我會更了解政策背後的理念、它的服務對象、希望達到的目的，再加上我與政府官員、可能以前一起共事的同事，我與他們熟悉，在這方面溝通會容易一些。」

近日有不少工程被揭發有造假等問題，卜國明指，業內只有少數「害群之馬」。

卜國明：「百分之99.9是做得很好，但這個世界一定會有機會出現一些0.1%或1%的瑕疵、意外，有些真的是意外，有些是人們不守規矩，這些害群之馬應該將他移除，只是佔很少一部分，所以市民首先不需要太擔心。」

卜國明又倡議建立「試錯文化」，在確定質量安全不會發生重大事故下嘗試創新事物和技術，再不斷調整，以推動創科技術並提升效率。

