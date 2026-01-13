陳紹雄陳沛良出任立法會工務小組正副主席

英國政府已宣佈啟動「Nightfall」計劃，旨在研發新型地面發射彈道導彈，以支援烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭。「Nightfall」計劃是一項競賽，旨在迅速開發一種地面發射的彈道導彈。這種導彈能夠搭載 440 磅（約 200 公斤）的戰鬥部，射程超過 310 英里（約 500 公里）。它將設計用於高威脅的戰場，並能在強大的電磁干擾環境中運行。這些新型戰術彈道導彈將有助於提升烏克蘭的火力，並協助其鎖定關...

TechRitual ・ 1 天前