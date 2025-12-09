陳紹雄：正醞釀其他志同道合議員組織新板塊(何嘉駿報道)

【Now新聞台】「C15+」召集人陳紹雄表示，正醞釀與其他志同道合的議員組織新板塊，認為這樣運作會較順利，多名單頭議員表示，暫時未有打算組隊，但會與其他政黨合作。

新一屆議員當中，部分是獨立無黨派，部分就是個別政團的唯一代表，過往有聯絡不同「單頭議員」組成「C15+」的陳紹雄表示，正醞釀組合新板塊。

「C15+」召集人陳紹雄：「有板塊、有連繫是好的，運作上會較順利，我們正在物色有甚麼人是志同道合的，加入在一起，可以做一個板塊。我是沒有一個目標(人數)，或多與少，最重要是我們在不同議題，不同工作範疇內，大家如果覺得適合的或有不同專業可分享的，我們都歡迎他們過來。」

身兼新社聯理事長的候任議員譚鎮國就表示，未有打算加入其他政黨，但必定會跟其他議員合作。

候任立法會議員(新界北)譚鎮國：「我覺得我們只是剛剛當選，在這情況下，暫時未有組隊的想法，但未來因為有很多不同的工作，我們都會按著要處理的事情來做這項決定。」

候任立法會議員(選舉委員會)陳祖光：「我覺得用獨立議員的身份比較方便，亦就著議題與不同的政黨合作，這個當然是一個好的方向。」

新一屆議員一共有90人，根據內務守則，每個法案委員會人數上限15人，議員可以互相協調以組成名單，以便分配到委員會席位，6位議員合組的名單就可獲分配到一席，12人可獲兩席，如此類推。

而立法會一共有18個事務委員會，每個人數上限20人，即是平均每4.5人就應該有一個位。根據守則，5位議員合組的名單可獲一席，9人名單就會有2個位，14人名單就分配到3個位，如此類推。

議員亦可以考慮不加入任何名單，只是用個別身份申請加入委員會，但如果申請人數超出委員會上限，個別議員會被納入「超額名單」，不一定可獲分配席位。

根據內務守則，每名立法會議員不得同時出任多於6個事務委員會的委員，他們可在首次立法會會議之後，向秘書處表明有意加入那些委員會。

#要聞