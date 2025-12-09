陳紹雄：正醞釀組織板塊合作 陳祖光：就議題與不同政黨合作是好方向

【Now新聞台】新一屆立法會不少候任議員都是獨立或來自只有一人當選的團體，過往由多名獨立議員組成的「C15+」召集人陳紹雄表示，正醞釀與其他志同道合的議員組織板塊合作，新板塊會考慮改名。

「C15+」召集人陳紹雄：「我們覺得以未來來計，如果純粹以一個獨立議員單打獨鬥的話，可能在推行政策上，以及與一些官員去談的時候未必那麼有效率，但假如我們有個板塊凝聚了若干的專業人士，或涵蓋包括地區、包括其他功能組別的話，我覺得在推動運作和將來政策研究，以至於法律法規、甚至方方面面的工作，其實我們覺得是會有幫助的。」

候任立法會議員(選舉委員會)陳祖光：「我覺得用獨立議員的身分比較方便，亦就著議題與不同的政黨合作，這個當然是一個好的方向。」

