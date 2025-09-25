陳綺貞怎麼可能已經50歲？音樂節上露出小蠻腰，在生病後就研究飲食養生：學煮食令我不再當方型西瓜

陳綺貞怎麼還是那個樣子？日前出席鄂州銀河左岸音樂節的陳綺貞，穿著粉紅色蕾絲邊的露腰上衣，露出沒半點贅肉的肚子，充滿少女味的程度，令人幾乎忘掉了陳綺貞今年剛過了五十歲生日。快來跟這位凍齡歌姬學習，除了音樂使人年輕以外，背後是對護膚和飲食的擇善固執。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

陳綺貞在出席鄂州銀河左岸音樂節時，露出結實的腰枝。（IG@cheer_groupies）

陳綺貞是不少人公認的「文青女神」，要符合這樣的稱呼，除了要對生活和自己的專業要抱有一定的見解和態度，也許連對保養也不能隨波逐流，人用我用。她曾在美妝品代言活動上指，女性應該連保養也有主見，選擇最適合的產品，就可以簡單地建立適合的保養習慣，亦會自然流露出自己的個性與美感。對於保養，她最著重的是防曬和面膜，其餘的也可以從簡：「我認為最簡單的最有用。」

廣告 廣告

因為關注環保的關係，陳綺貞一直都保持著對食物來源的關注，包括人道飼養和非農藥種植，她堅持不吃加工食品，也吃得清淡。在一段生病的停工期間，她不時都親自去街市買食材，也開始仔細研究食譜，認真也投入地煮飯，調理身體：「生病前，人家說少油少鹽，我就跟著少油少鹽；別人說吃奇異果能減肥，我就吃奇異果。學煮食對我最大的改變，就是不要再當方型的西瓜。身體會搜尋到最適合的食物，要讓它去探索。」

在運動方面，陳綺貞不時都會踩單車、跑步和做瑜珈，練氣之餘，也保持體態的苗條。知名唱片設計師蕭青陽在陳綺貞出道前就認識她，他曾透露她天生體質較弱，容易氣虛，為了成為歌手，不但勤力練習吉他，做好音樂和創作上的本份。在冬天時也會去游泳池游泳，甚至在留意到自己身體狀況欠佳時閉關，保持好的表演狀態：「我覺得她就像是個一直在修身養性的道人，身體力行付出很大的代價，讓我很佩服。」

53歲鄭秀文Sammi增磅後更健康自在，拒絕瘦骨嶙峋：沒有身型焦慮，又可以食多好多嘢

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星保養：

孫藝真「最強保養品」也許是玄彬與兒子！在愛情裡「選對了人」的好處，讓女人自然容光煥發

52歲全度妍「韓國最辣美魔女」，好體態迷倒孔劉直呼理想型！凍齡保養秘方：熱愛行山及Pilates訓練核心

48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳