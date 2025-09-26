陳綺貞50歲身材好到逆天！舞台大秀「腹肌美腰」 網嗨翻：仙女狀態太犯規

（圖／取自陳綺貞小紅書）

陳綺貞再度掀起全網熱議！50歲的她登上「鄂州銀河左岸音樂節」舞台，一襲粉色蕾絲短版上衣搭配高腰牛仔寬褲，不只造型清新又帶點甜辣，更讓她緊實的腰線大方展露，狀態好到完全看不出已經是半百之齡。

演出照片一曝光，立刻在社群上引發熱烈迴響，不少網友驚呼：「不敢相信她已經50歲」、「仙女身材也太好了吧」、「女神放飛自我，卻依舊光芒四射」。尤其是那若隱若現的腹肌線條，更成為討論焦點，讓人直呼自律和保養實在太驚人。

（圖／取自陳綺貞小紅書）

不只外型維持得宜，歌迷也紛紛表示「現場超好聽」、「學生時代聽她唱歌，到現在她還在舞台上發光」，情懷與實力兼具。演出當天，台下觀眾合唱聲不斷，場面宛如大型青春回憶殺。

（圖／取自陳綺貞小紅書）

這次的舞台讓更多人看見不一樣的陳綺貞，她勇敢做自己，不再只是文青女神的形象，而是以最自在的樣貌站在聚光燈下，證明歲月不會奪走她的光彩，反而增添了更多魅力。

（圖／取自陳綺貞小紅書）





