陳綺貞50歲「螞蟻細腰」讓全場瘋狂！音樂節超仙美照曝光 網嘆：狀態太好
「文青女神」陳綺貞近日在鄂州銀河左岸音樂節亮相，演出造型立刻引發熱議。50歲的她身穿粉色蕾絲短版上衣搭配高腰牛仔寬褲，展現緊實腰線與若隱若現的腹肌，狀態好到讓人難以聯想到她已屆半百。網友驚呼：「身材維持得太好了！」
陳綺貞當晚以清新又帶點俐落的造型登場，歌聲依舊動人，台下歌迷合唱聲不斷，現場氛圍猶如青春記憶再現。許多網友直言「完全看不出50歲」，對她長年自律與保養方式相當佩服。
保養哲學：簡單最有效 重視防曬與面膜
她的保養哲學一向簡單實在。陳綺貞認為，保養應該挑選最適合自己的方式，不必過度繁複。她最重視的是防曬與面膜，認為「簡單的才最有效」，平時保養甚至只靠一瓶乳液。如果沒有工作，她幾乎不化妝，讓肌膚得到充分休息。
飲食堅持：清淡天然 拒吃加工食品
在飲食上，她多年來堅持清淡天然，不吃加工食品，也特別重視食材來源，包括人道飼養及非農藥種植。過去因生病休養，她更開始研究食譜、親自下廚，體會到「身體會自己找到最需要的食物」。
熱愛運動：游泳、瑜伽、單車多管齊下
運動則是她保持狀態的重要關鍵。陳綺貞平常喜歡騎單車、跑步與瑜伽，好友蕭青陽曾透露，她即使在冬天也會游泳，並在身體出現不適時選擇暫停公開活動、專心調養，如同「修身養性」。
從1998年出道至今，陳綺貞始終以簡單的保養方式、清淡飲食與規律運動維持最佳狀態。她的凍齡秘訣不僅是外在保養，更是內在生活態度的展現。
