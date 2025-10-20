陳美寶與多名立法會議員參觀中九龍繞道

【Now新聞台】運輸及物流局局長陳美寶與多名立法會議員參觀中九龍繞道。

陳美寶與劉國勳、陳紹雄等立法會議員，早上參觀位於啟德的中九龍繞道(油麻地段)行政大樓，在大樓天台及隧道出入口了解隧道設施及工程，之後進入隧道路段及到油麻地出入口視察。

全長4.7公里的中九龍繞道(油麻地段)預料12月通車，繞道開通後，繁忙時間來往油麻地與九龍灣的車程，將由現時的30分鐘，大減至約5分鐘。

#要聞