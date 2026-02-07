陳美寶提及，早前到訪將軍澳，實地觀察寶邑路和唐俊街交界的路口運作。(陳美寶網誌)

政府最近公布《運輸策略藍圖》，其中一項措施「對角行人過路處」，將增至15個。運輸及物流局局長陳美寶在網誌表示，數據顯示，15個對角行人過路處設立後，市民的步行距離及時間將較原來直角過馬路平均縮短約三成。

陳美寶提及，早前到訪將軍澳，實地觀察寶邑路和唐俊街交界的路口運作，了解對角行人過路處的未來落實情況。她指因對角距離長，加設對角行人過路處需延長行人綠燈時間，需調整現有路口布局及燈號運作，要同時顧及車流，所以要找出一個平衡人流、車流的方案。

陳美寶指，《運輸策略藍圖》提及發展智慧公交，並表示希望可在現有公交模式上，更加靈活應對乘客需求，例如在乘客出行需求比較分散、位置較偏遠的地區，又或是客流量較少的時段，引入需求導向模式，讓營辦商可因應需求彈性採用更有效率的路線及靈活調配班次。

陳美寶透露，智慧交通基金已資助一家研發公司，於一條小巴路線在今年年中測試相關技術及實際操作，未來會積極與專營巴士營辦商探討應用，在一些特定的專營巴士路線，例如機場通宵線等進行測試。

運輸署在2024年開展「對角行人過路處」試驗計劃，並挑選了沙田沙角街與逸泰街交界，及尖沙咀加拿分道與加連威老道交界作試點。當局會將安排擴至另外15個合適的路口，預計於今年分批完成，包括沙田銀城街/插桅杆街、沙田安明街/安睦街、沙田百得街/銀城街、新運路/粉嶺車站路、大埔太和路/翠樂街、荃灣沙咀道/鹹田街、屯門鄉事會路/青賢街、將軍澳寶邑路/唐俊街、長沙灣長順街/長荔街、新蒲崗大有街/三祝街、旺角西洋菜南街/山東街、九龍城馬頭圍道/鶴園街、觀塘鴻圖道/駿業街、西環卑路乍街/北街、北角渣華道/書局街。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1009731/陳美寶-對角行人過路處今年起增至15個路口-步行時間平均縮短約三成?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral