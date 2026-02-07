陳美寶：對角過路處年內增至15路口 平均步行距離及時間縮三成

【Now新聞台】政府運輸策略藍圖公布，今年起會擴展對角過路處至15個合適路口。運輸及物流局局長陳美寶指，希望市民感受到政策的細緻位。

陳美寶在網誌表示，早前到將軍澳寶邑路及唐俊街路口視察，了解未來加設對角行人過路處落實情況。她指數據顯示，市民如可打斜過馬路，平均步行距離及時間可縮短三成，其他會加設對角過路處的路口包括威爾斯親王醫院對開的銀城街、插桅杆街、西洋菜南街和山東街等。

陳美寶又指，會在50個路口推展實時交通燈號調節系統，平均等候時間可減少半成至一成。

#要聞