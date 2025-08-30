陳美寶︰正全力準備 確保開學日道路安全順暢

【Now新聞台】周一是開學日，運輸及物流局指，運輸署緊急事故交通協調中心當日上午會提升至最高級別運作。

運輸及物流局局長陳美寶發表網誌指，局方及運輸署聯同各政府部門、公交營辦商，正全力準備確保上學之路安全順暢，又指雖然在處理開學日的交通安排上經驗豐富，但每年都會認真準備。

運輸署緊急事故交通協調中心，亦會在開學日上午會提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及主要公共運輸營辦商，共同實時監察開學日的交通及公共運輸服務情況。

#要聞