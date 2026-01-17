陳美寶：洪水橋物流圈研究報告為業界度身訂造土地

【Now新聞台】政府公布洪水橋現代物流圈研究報告，運輸及物流局局長陳美寶指，報告梳理了業界的需求，度身訂造土地規劃。

陳美寶早前到洪水橋一帶視察。她在網誌指，現代物流需要更多空間，容納自動化設備等各種科技應用方案，穩定的用地供應對行業發展至關重要，建築物亦有獨特要求，例如高樓底、高樓面承重力等。

剛公布的報告建議設立五個區域，將現代化物流設施、物流企業和相關機構匯聚一方，形成產業集群。當局今年第二季會就物流圈第一幅位於錫降圍路的用地，邀請業界提交發展意向書。

