陳美寶：西九高鐵站黃金周每日逾10萬旅客人次往來

【Now新聞台】運輸及物流局局長陳美寶指，國慶黃金周期間，總公共交通工具乘搭人次按年均有上升。

其中西九龍高鐵站每日有超過10萬人次旅客乘坐高鐵來往香港，上周六更超過13萬人次，接近開通以來的最高紀錄；而由城巴及九巴營運的三組旅遊路線，整體乘客量上升超過1.5倍，總乘客人次超過5萬人。

她又指，粵車南下的籌備工作進行得如火如荼，下周五將到立法會交通事務委員會匯報最新情況。

#要聞