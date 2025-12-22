陳美寶：逾5萬車次使用中九龍繞道油麻地段 強化指示牌防「切錯線」

陳美寶指逾5萬車次使用中九龍繞道油麻地段，強化指示牌防「切錯線」。(資料圖片)

中九龍繞道油麻地段通車後，今日(22日)是首個工作天，運輸及物流局局長陳美寶視察情況，表示至今有超過50,000車次使用繞道，交通大致暢順，符合預期。

交通有明顯改善

陳美寶表示，繞道扮演分流路線及角色，今日看到加士居道天橋、龍翔道等有明顯交通改善，相當暢順。運輸署的緊急事故協調中心已由周六晚上，提升至最高級別的督導模式，監督整體交通狀況。對於有私家車反映容易「切錯線」，她指出昨日是繞道開通首日，初期駕駛者要多些適應路況，留意指示牌，今日亦有8條的專營巴士路線開通，早上至今已有16班巴士開出，包括由將軍澳到機場的幾班機場巴士，乘客量不錯。在考慮運作情況後，路政署會在交通路牌和指示方面作出優化和加強。

繞道扮演很好分流功能

陳美寶又說，有部分學校年底可能放假，會繼續密切留意真正的交通情況，而繞道在啟德有8個出口，要做好分流，特別在啟福道通往九龍灣的區域，在相關路口及一些交通燈也做了調整，方便配合分流。她表示，中九龍繞道扮演很好的分流功能，有很大吸引力，由油麻地到啟德的車程，由約30分鐘大減至約5分鐘。在最初規劃繞道時，當局已預期會有一定的交通需求，整體而言，日後整條繞道開通後將會收費。

