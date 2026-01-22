陳自瑤公開可愛舊照 網民激讚：由細到大都咁靚女

現年44歲嘅陳自瑤（Yoyo），近年積極發展事業，憑劇集《寶寶大過天》於TVB《萬千星輝頒獎禮2021》勇奪「最佳女配角」，又喺前年以女一身份演出劇集《婚後事》，被激讚演技大爆發。佢雖然已經係一孩之母，但多年來無論身材定係外貌都保養得宜，仍然充滿少女感，近日佢緊隨潮流，喺社交網站上載一系列成長舊照，隨即吸引大批網民留言，大讚佢由細靚到大。

陳自瑤喺社交網站上載一系列由童年至青春期嘅舊照，並留言：「喜歡小小的我♥️ #loveyo #growup #lovemyself #blahblahblah #Catchingthelastbus」。童年時期嘅陳自瑤眼仔碌碌，十分可愛精靈，去到青春期嘅佢則有清新脫俗嘅氣質。舊照曝光後，除咗好友留言激讚：連詩雅「從來都咁靚😍❤️❤️❤️」、楊秀惠「😍一直都那麼美❤️❤️❤️」及陳煒「由細靚到大😍😍😍」之外，大批網民都大讚佢由細靚到大，例如「Yoyo ，你真係由細靚到大，果然嬰孩時期已經好仙氣。😍❤️🧚‍♀️」、「好靚呀，Yoyo姐讀書嘅時候個樣真係好清純。❤️」、「由細靚到大!! 🥹💓」、「真係由細靚到大😍」、「細個到而家都鍾意都好靚」、「由細開始已經是靚女一名❤️❤️❤️」、「仙女下凡😍😍」、「天生麗質😍」、「美得無話可說。😍👏❤️」、「靚足一世」及「由細到大都咁靚女😍😍」等等。

