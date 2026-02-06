陳自瑤將3月中廣州舉行音樂見面會 網民：不請盲俠做嘉賓不會買票的

現年44歲嘅陳自瑤（Yoyo），近年積極發展事業，演技大獲好評，憑劇集《寶寶大過天》於TVB《萬千星輝頒獎禮2021》勇奪「最佳女配角」獎項，又於前年以女一身份演出劇集《婚後事》，被激讚演技大爆發。佢仲積極北上發展，除咗直播帶貨之外，嚟間仲舉行首個音樂見面會。

噚晚（5日 ）陳自瑤喺社交網站上載音樂見面會海報，宣布人生首個音樂見面會將於3月14日喺廣州舉行：「終於可以同大家分享呢個消息，我人生第一個音樂見面會🎶✨『Be your own light 做自己的光』希望我們每個人都能成為自己的光，照亮自己也照亮別人，並送給每一位正在尋找自我、或已然在發光路上的你，都能照見屬於自己的光芒！✨✨感恩能遇上這個機遇和一直支持鼓勵我的你見面，用音樂和大家分享這份愛！♥️3月14日 到時見🌟希望可以和你一起渡過這個白色情人節🤍✨」。

消息公佈後，唔少網民留言表示期待及大讚海報影得好靚，例如 「這張太像藤原紀香啦」、「美極了!! 好靚好靚!!」、「終於等到Yoyo的演唱會啦 小歌迷許願成功 我們廣州見！好期待 Good Show」、「yoyo好靚女啊」及 「哇 期待yoyo的音樂見面會」等等；不過亦令部分網民黑人問號及問嘉賓係唔係王浩信，留言「唔係呀化」、「為什麼每個人都要開演唱會，有些人真的不是歌手啊，適合嗎這樣 」、「她有什麼歌？怎麼演員都跑去開演唱會了 ？」、「Yo 幾時做咗歌星 」及 「不是歌手出身」、「 王浩信做嘉賓嗎」、「 嘉賓王浩信」及「不請盲俠做神秘嘉賓，我是不會買票的 」 等等。

陳自瑤IG

陳自瑤IG

陳自瑤IG

陳自瑤IG

陳自瑤IG

陳自瑤IG

陳自瑤IG

